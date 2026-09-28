Khởi tố 8 đối tượng bán 'thuốc nam gia truyền' dởm, lừa đảo hàng nghìn bệnh nhân | ATV ngày 28/9/2026

Một khẩu K59 cùng 13 viên đạn từng được một người lính giữ lại sau chiến tranh như kỷ vật của những năm tháng trận mạc. Nhiều năm sau, từ một buổi tuyên truyền pháp luật, người con trở về nói với mẹ về trách nhiệm giao nộp vũ khí. Và rồi, kỷ vật của người cha được gia đình tự nguyện trao lại cho lực lượng Công an.