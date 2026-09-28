Khởi tố 8 đối tượng bán 'thuốc nam gia truyền' dởm, lừa đảo hàng nghìn bệnh nhân | ATV ngày 28/9/2026
Đề xuất cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản chưa có sổ; CSGT phạt tiền 23 triệu đồng lái xe tải để bùn đất che lấp biển số; Lừa bán “thuốc nam gia truyền” chữa khối u: Khởi tố 8 đối tượng; Nghệ An: Bắt giữ đối tượng tàng trữ, sản xuất gần 1 tấn pháo nổ trái phép.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khoi-to-8-doi-tuong-ban-thuoc-nam-gia-truyen-dom-lua-dao-hang-nghin-benh-nhan-atv-ngay-2892026-post670085.antd