Bắt đối tượng bị truy nã về tội đánh bạc sau hơn một năm lẩn trốn

Công an xã Kim Thành bắt giữ đối tượng Đinh Từ Thiện tại TP Đồng Nai. Ảnh:CAHP

Ngày 27/9, tổ công tác Công an xã Kim Thành phát hiện, bắt giữ Đinh Từ Thiện (SN 1992, trú tại thôn 4, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) tại phường Trảng Dài, TP Đồng Nai.

Theo Công an TP Hải Phòng, Thiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh truy nã về tội “Đánh bạc”. Trong thời gian lẩn trốn, người này thường xuyên thay đổi nơi ở và tìm cách che giấu tung tích.

Sau khi bắt giữ, Công an xã Kim Thành đã bàn giao Thiện cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.