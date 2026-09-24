Khám phá sắc màu văn hóa Mông tại Điện Biên

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV góp phần kết nối các địa phương, quảng bá bản sắc văn hóa Mông gắn với phát triển du lịch. Ảnh minh hoạ.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức. 11 tỉnh tham gia gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông; đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc.

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, tại Phố đi bộ Mường Thanh sẽ có các hoạt động trình diễn nghệ thuật Khèn Mông, giới thiệu nghề truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, trưng bày, triển lãm và không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực dân tộc Mông.

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội là Carnaval đường phố, dự kiến diễn ra tối 10/10. Chương trình dự kiến huy động khoảng 3.000 người, kết hợp 3 xe mô hình nghệ thuật cùng các đoàn diễu hành, nghệ nhân, diễn viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân. Kết thúc Carnaval là màn đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” tại Quảng trường 7-5.

Không gian Ngày hội cũng được mở rộng sang các hoạt động thể thao, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng. Sáu nội dung thể thao gồm bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao. Tại Phố đi bộ Mường Thanh dự kiến bố trí 11 gian trưng bày, một gian của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 11 gian hàng ẩm thực.

Sáng 11/10, đại biểu và du khách có thể tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở. Hoạt động gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch cộng đồng, OCOP và ẩm thực.

Lễ khai mạc Ngày hội diễn ra lúc 20h ngày 9/10 tại Quảng trường 7-5. Lễ bế mạc diễn ra tối 11/10 tại cùng địa điểm.