Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên vui Tết Trung thu

Không khí vui tươi, rộn ràng tại chương trình “Vui Tết Trung thu năm 2026”.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội trăng rằm, các em được hòa mình vào không gian Trung thu vui tươi với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Chương trình có các tiết mục văn nghệ, múa lân; giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội; tham gia các trò chơi tập thể và cùng nhau phá cỗ trông trăng.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên Vũ Văn Thượng trao thưởng cho các em có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện năm học 2025 - 2026.

Những tiếng trống lân, các tiết mục văn nghệ cùng những phần giao lưu vui nhộn đã mang đến cho các em một đêm Trung thu đầy tiếng cười, tạo không khí gần gũi, gắn kết giữa các gia đình cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Những tiết mục văn nghệ vui tươi góp phần tạo không khí rộn ràng trong đêm hội Trung thu.

Nhân dịp này, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên tuyên dương, khen thưởng hơn 100 học sinh là con cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện năm học 2025 - 2026. Đây là sự động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và đạt nhiều thành tích trong năm học mới.

Các em nhỏ giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và tham gia nhiều trò chơi vui nhộn.

Chương trình “Vui Tết Trung thu năm 2026” mang đến cho các em thiếu niên, nhi đồng một đêm hội vui tươi, ý nghĩa; đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên đối với đời sống tinh thần của con em cán bộ, viên chức, người lao động và góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung thu.