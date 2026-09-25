Hà Nội, TP.HCM rộn ràng đêm Trung thu, người dân nô nức xuống phố

Tối 25/9, khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đông đúc người dân và du khách. Nhiều bạn trẻ, gia đình chọn phố đi bộ làm điểm hẹn, vui chơi, chụp ảnh và hòa vào không khí đêm hội Trăng rằm.

Theo ghi nhận của PV VTC News, từ khoảng 19h30, các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm bắt đầu đông. Tại phố đi bộ, nhiều nhóm bạn trẻ tập trung, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc trong đêm rằm tháng Tám.

Khoảng 20h, lễ rước đèn thuộc chương trình “Đêm hội Trăng rằm” bắt đầu tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đoàn rước di chuyển qua các tuyến phố quanh Hồ Gươm trước khi trở về điểm xuất phát.

Dọc tuyến đường đoàn rước đi qua, đông người dân đứng hai bên theo dõi. Nhiều bạn trẻ sử dụng điện thoại để chụp ảnh, quay video, ghi lại cảnh đoàn rước và không khí Trung thu tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Từng đoàn rước với những món đồ chơi Trung thu truyền thống được các em nhỏ háo hức mang theo, di chuyển quanh hồ.

Những chiếc đèn lồng, đèn ông sao xuất hiện giữa dòng người tạo nên không khí đặc trưng của đêm Trung thu.

Lễ rước đèn kết thúc lúc 21h30 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nhiều gia đình người nước ngoài cũng đưa trẻ nhỏ đến Hồ Hoàn Kiếm để vui chơi, tham gia các hoạt động và theo dõi lễ rước đèn.

Không khí Trung thu cũng trở nên nhộn nhịp tại phố Hàng Mã. Từ tối 25/9, lượng người đổ về đây tăng nhanh, trong đó có rất nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ.

Mọi người tham quan các cửa hàng, mua đồ chơi Trung thu và chụp ảnh lưu niệm. Tại một số điểm, lượng người tập trung đông khiến việc di chuyển chậm.

Các tiểu thương tại phố Hàng Mã cũng tất bật phục vụ khách. Những mặt hàng như đèn lồng, mặt nạ, đèn ông sao và đồ chơi Trung thu được bày bán với nhiều mẫu mã, thu hút sự chú ý của người dân.

Tại TP.HCM, phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn) đông nghẹt người dân và du khách đến vui chơi, chụp ảnh trong đêm Trung thu.

Từ khoảng 19h, các tuyến đường Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi (phường Chợ Lớn) chật kín người. Hàng nghìn người, chủ yếu là giới trẻ, đổ về khu vực phố lồng đèn để tham quan, vui chơi và lưu lại những khoảnh khắc trong đêm Trung thu.

Dòng người chen chân trên các tuyến phố. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vui chơi, trong đó có những em bé được bố mẹ ẵm để tránh bị lạc giữa đám đông.

Càng về tối, lượng người đổ về phố lồng đèn càng đông. Lực lượng chức năng được bố trí tại nhiều vị trí để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ người dân, du khách.

Tại một số thời điểm, các phương tiện được hạn chế lưu thông vào khu vực phố lồng đèn để dành không gian cho người dân đi bộ, tham quan.

Nguyễn Thu Thủy cho biết cùng nhóm bạn có mặt tại phố lồng đèn từ khoảng 19h để vui chơi Trung thu. “Đây là năm thứ 3 chúng em cùng nhau đến phố lồng đèn chơi, chụp hình làm kỷ niệm. Không khí năm nay rất đông vui”, Thủy nói.

Không chỉ thu hút người dân TP.HCM, phố lồng đèn Lương Nhữ Học còn là điểm đến quen thuộc của du khách nước ngoài mỗi dịp Trung thu. Nhiều du khách thích thú trước không gian rực rỡ sắc màu của hàng nghìn chiếc lồng đèn và không khí nhộn nhịp tại khu phố.

Đến khoảng 21h20, dòng người vẫn tiếp tục đổ về phố lồng đèn. Các tuyến đường xung quanh tiếp tục đông đúc, trong khi người dân và du khách chen chân tham quan, chụp ảnh.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học được xem là một trong những địa điểm đặc trưng của TP.HCM mỗi dịp Trung thu, thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm không khí lễ hội truyền thống.

Công Minh