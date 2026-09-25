Trẻ em Ninh Bình hào hứng nặn bánh, làm đèn ông sao dịp Trung thu

Phụ huynh và các em lựa chọn nguyên liệu, nhân làm để bánh Trung thu cổ truyền

Bà Trần Thị Thanh Lan, Trưởng phòng Kinh doanh Khu du lịch sinh thái Thung Nham (phường Nam Hoa Lư) cho biết: Nhằm mang lại cho các em một đêm hội trăng rằm ý nghĩa, khu du lịch đã mở cửa miễn phí cho toàn bộ người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm từ 17h ngày 25.9 (tức ngày 15.8 âm lịch).

Các em nhỏ được hướng dẫn tỉ mỉ khi trải nghiệm nặn bánh

Toàn bộ người dân, du khách và đặc biệt là các em nhỏ được trải nghiệm miễn phí các điểm vui chơi, thưởng thức chương trình nghệ thuật, diễn hài và được tham gia phá cỗ đêm Trung thu.

Các em thích thú trải nghiệm tô màu làm quạt giấy

Theo ghi nhận của phóng viên Văn hoá vào chiều ngày 25.9, tại khu vực đảo Cosmo, ngoài khu vực sân khấu, các điểm check-in thì khu vực được các em và gia đình quan tâm, hào hứng nhất đó là khu vực tham gia, trải nghiệm miễn phí các nghề cổ truyền của cha ông xưa trong dịp Trung thu.

Gần 18h ngày 25.8 thời tiết vẫn khá oi nắng nhưng rất đông phụ huynh cùng các em đến Thung Nham để trải nghiệm làm nghề truyền thống dịp Trung thu

Các em thiếu nhi được hướng dẫn tận tình từ khâu chọn nhân bánh, nhào bột, đến ép khuôn. Mặc dù trời khá nắng về cuối chiều, mặt lấm tấm mồ hôi, quần áo, tay nhuộm trắng bởi bột nhưng khuôn mặt các em đều rất rạng rỡ.

Các em hào hứng tô mặt nạ giấy bồi

Những tiếng cười như vang vọng khắp núi rừng Tràng An khi nhiều em nặn được những chiếc bánh Trung thu đẹp khoe với bố mẹ, anh chị, hoặc các bạn đi cùng.

Tác phẩm mặt nạ giấy bồi Batman đã được em nhỏ hoàn thành xuất sắc

Cùng với đó, khu vực tô quạt giấy, tô mặt nạ giấy bồi cũng thu hút rất đông các em đến trải nghiệm. Các bé thích chọn mặt nạ hình người sắt, batman, mèo… em nào cũng chăm chú, hăng say tô điểm cho tác phẩm của mình để kịp rước đèn, phá cỗ trong đêm Trung thu.

Khu vực trải nghiệm làm đèn ông sao truyền thống thu hút cả người lớn và trẻ em tham dự

Tại khu vực trải nghiệm làm đèn ông sao cổ truyền, không khí cũng rất sôi nổi khi không chỉ các em nhỏ mà cả ông bà, bố mẹ cùng tham gia. Nhiều phụ huynh cùng các em cắt dán cẩn thận từng mảnh giấy nilon xanh, đỏ rồi dán lên khung đèn ông sao tre, gắn tay cầm, buộc dải ruy băng…

Hàng nghìn các em thiếu niên, nhi đồng đã thoả sức sáng tạo với các nghề truyền thống dịp Tết Trung thu 2026

Chị Vương Yến (du khách đến từ Tuyên Quang) cho biết, việc để các em trải nghiệm các nghề truyền thống dịp Trung thu rất ý nghĩa, vừa giúp các em hiểu thêm về nghề của cha ông, vừa rèn luyện tính sáng tạo, kiên trì và nhẫn nại.

Khu vực đảo Cosmo Thung Nham nơi diễn ra đêm hội Trung thu, phá cỗ, chương trình nghệ thuật cho hàng nghìn trẻ em, người dân, du khách trong tối ngày 25.9

Cùng chung cảm nhận, anh Bùi Tuấn (phường Hoa Lư) chia sẻ, anh khá thích thú với mô hình trải nghiệm không gian Trung thu, đặc biệt khi các em nhỏ được trực tiếp tham gia các hoạt động gắn với nghề truyền thống. Theo anh, đây không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn góp phần giúp các em thêm yêu văn hóa, trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc.