Cách bảo quản ớt tươi lâu, để cả nửa năm không hỏng, vẫn giữ được độ cay

Chọn ớt kỹ trước khi bảo quản

Chất lượng của ớt ngay từ thời điểm mua có ảnh hưởng lớn đến khả năng bảo quản. Không nên dùng những quả đã dập, trầy xước, mềm nhũn hoặc có dấu hiệu úng nước để cất giữ lâu ngày.

Nên chọn những quả có màu sắc đồng đều, bề mặt căng bóng, thân quả chắc và phần cuống còn tươi. Những quả có dấu hiệu hỏng nên được loại bỏ ngay để tránh ảnh hưởng đến số ớt còn lại.

Sau khi mua về, ớt cần được sơ chế nhẹ nhàng. Nếu rửa ớt, phải để ráo hoàn toàn trước khi đưa vào bảo quản. Nước đọng trên bề mặt hoặc trong hộp đựng có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển.

Bảo quản ớt trong ngăn đá với chai nhựa

Đây là phương pháp phù hợp nếu gia đình mua nhiều ớt và muốn sử dụng dần trong thời gian dài.

Trước tiên, rửa sạch ớt rồi để thật ráo nước. Có thể dùng khăn giấy hoặc khăn sạch thấm nhẹ phần nước còn bám trên quả. Sau đó, cắt bớt phần cuống nhưng không cần cắt sâu vào thân quả.

Một số người phủ một lớp dầu ăn rất mỏng lên bên ngoài quả ớt trước khi bảo quản. Nếu áp dụng cách này, chỉ nên sử dụng lượng dầu vừa đủ để tạo lớp màng mỏng, tránh làm ớt bị quá nhiều dầu.

Tiếp theo, chuẩn bị một chai nhựa sạch, khô và có nắp kín. Cho ớt vào chai, không nên nén hoặc nhồi quá chặt để hạn chế tình trạng quả bị dập. Đậy kín nắp rồi đặt chai vào ngăn đá.

Khi cần sử dụng, có thể lấy lượng ớt vừa đủ và chế biến trực tiếp. Ớt sau khi đông lạnh có thể thay đổi phần nào về độ giòn so với ớt tươi, nhưng vẫn thích hợp để dùng trong nhiều món ăn cần vị cay.

Với cách bảo quản đông lạnh đúng điều kiện, ớt có thể được sử dụng trong nhiều tháng. Tuy nhiên, thời gian thực tế còn phụ thuộc vào độ tươi của ớt ban đầu, mức độ kín của bao bì và nhiệt độ ổn định của tủ lạnh.

Đông lạnh ớt trong hộp hoặc túi kín

Nếu không muốn sử dụng chai nhựa, hộp đựng thực phẩm có nắp kín hoặc túi chuyên dụng để bảo quản thực phẩm cũng là lựa chọn đơn giản.

Ớt sau khi rửa sạch cần được làm khô hoàn toàn. Có thể để nguyên quả hoặc cắt nhỏ tùy nhu cầu sử dụng.

Cho ớt vào hộp hoặc túi, loại bỏ bớt không khí nếu có thể rồi đóng kín. Sau đó đặt vào ngăn đá.

Một mẹo nhỏ là chia ớt thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần nấu. Cách này giúp hạn chế việc phải lấy cả hộp ra ngoài nhiều lần, đồng thời thuận tiện hơn khi chế biến.

Nếu thường xuyên sử dụng ớt trong các món ăn hằng ngày, có thể sơ chế và cắt sẵn trước khi cấp đông. Khi cần, chỉ việc lấy lượng vừa đủ để sử dụng.

Ngâm ớt với giấm để dùng dần

Ngoài phương pháp đông lạnh, ngâm ớt với giấm cũng là cách bảo quản phổ biến và tạo ra một loại gia vị có hương vị riêng.

Ớt cần được lựa chọn kỹ, rửa sạch rồi để thật ráo. Có thể kết hợp cùng tỏi tùy khẩu vị. Hũ đựng phải được vệ sinh sạch sẽ và làm khô trước khi sử dụng.

Cho ớt vào hũ, sau đó đổ giấm sao cho phần nguyên liệu được ngập hoàn toàn. Đậy kín nắp và bảo quản theo hướng dẫn của công thức phù hợp.

Ớt ngâm giấm có vị cay kết hợp vị chua, thường được dùng ăn kèm với phở, bún, mì hoặc nhiều món ăn khác.

Khi làm ớt ngâm, cần chú ý vệ sinh nguyên liệu và dụng cụ. Nếu phát hiện dung dịch có dấu hiệu bất thường, xuất hiện mùi lạ, nấm mốc hoặc nguyên liệu bị hỏng, không nên tiếp tục sử dụng.

Một vài lưu ý để ớt bảo quản được lâu

Dù lựa chọn phương pháp nào, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là giữ ớt và dụng cụ chứa thật sạch, khô. Không nên trộn ớt mới với phần ớt đã có dấu hiệu hư hỏng.

Đối với ớt đông lạnh, nên chia thành những phần nhỏ để sử dụng dần thay vì liên tục rã đông rồi cấp đông lại. Bao bì cũng cần được đóng kín để hạn chế hơi ẩm và mùi từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Nếu muốn giữ ớt trong thời gian dài, cấp đông thường thuận tiện hơn so với để ở ngăn mát. Ngược lại, với lượng ớt dự định dùng trong thời gian ngắn, có thể bảo quản trong ngăn mát sau khi đã làm sạch và làm khô.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, những quả ớt tươi mua về có thể được bảo quản thuận tiện hơn, giúp gia đình chủ động nguyên liệu và hạn chế tình trạng thực phẩm bị bỏ đi do hư hỏng. Quan trọng nhất là lựa chọn ớt còn tươi, kiểm soát độ ẩm và sử dụng dụng cụ bảo quản sạch, kín.