Kỳ tích đi vòng quanh thế giới chỉ trong 72 ngày của một người phụ nữ

Ngày 14/11/1889, Elizabeth Jane Cochran, với bút danh Nellie Bly, rời New York trên một chuyến tàu và tàu thủy đặc biệt. Mục tiêu của cô không phải nghỉ dưỡng hay khám phá thế giới, mà là thực hiện một cuộc đua với… một nhân vật hư cấu. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày" của Jules Verne, Bly muốn chứng minh rằng một phụ nữ hoàn toàn có thể đi vòng quanh thế giới trong thời gian dưới 80 ngày.

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Bly khi ấy mới 25 tuổi và là phóng viên của New York World. Cô khởi hành với hành lý cực kỳ gọn nhẹ, chủ yếu chỉ có một chiếc túi nhỏ đựng quần áo và những vật dụng cần thiết. Chuyến đi đưa cô qua Anh, Pháp, Italy, kênh đào Suez, Ceylon (Sri Lanka), Singapore, Hong Kong và Nhật Bản trước khi trở về Mỹ.

Điều khiến hành trình trở nên đặc biệt là Bly gần như liên tục phải chạy đua với thời gian. Cô chuyển từ tàu thủy sang tàu hỏa, rồi tàu kéo và những phương tiện địa phương khác. Chỉ cần một chuyến tàu chậm hoặc một chuyến tàu thủy bị lỡ, toàn bộ kế hoạch có thể sụp đổ.

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Tại Pháp, Bly còn gặp chính Jules Verne, tác giả cuốn tiểu thuyết đã truyền cảm hứng cho cuộc hành trình. Ban đầu, dư luận không hoàn toàn tin rằng một phụ nữ có thể thực hiện chuyến đi như vậy. Nhưng độc giả của New York World lại theo dõi từng chặng đường và biến chuyến đi thành một trong những sự kiện truyền thông lớn nhất thời bấy giờ.

Ngày 25/1/1890, Bly trở lại New York sau 72 ngày, 6 giờ, 11 phút và 14 giây. Một đám đông khổng lồ chờ đón cô tại Jersey City.

Kỷ lục ấy thậm chí còn được biến thành trò chơi ngay trong năm 1890, cho thấy mức độ nổi tiếng đáng kinh ngạc của Bly.

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Nhưng Nellie Bly không chỉ nổi tiếng vì chuyến đi. Trước đó, cô từng cải trang để thâm nhập một bệnh viện tâm thần ở New York và viết loạt phóng sự điều tra gây chấn động về điều kiện của bệnh nhân. Vì vậy, chuyến vòng quanh thế giới thực chất chỉ là một phần trong sự nghiệp báo chí đầy táo bạo của cô.

Điều thú vị nhất có lẽ nằm ở cách Bly biến một cuộc phiêu lưu thành một tác phẩm báo chí trực tiếp. Công chúng không chỉ đọc về chuyến đi sau khi nó kết thúc; họ hồi hộp theo dõi hành trình gần như từng ngày.

Năm 1890, Bly xuất bản cuốn "Vòng quanh thế giới trong bảy mươi hai ngày". Hơn một thế kỷ sau, câu chuyện của cô vẫn hấp dẫn bởi một điều rất đơn giản: đôi khi một ý tưởng tưởng như điên rồ chỉ cần một người đủ can đảm để biến nó thành hiện thực.

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