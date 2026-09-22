Isak phả hơi nóng vào Haaland

Isak ghi bàn duy nhất giúp Liverpool thắng Bournemouth 1-0 và nâng thành tích lên 4 bàn tại Premier League mùa này.

Isak không cần chơi nổi bật để quyết định trận đấu với Bournemouth. Tiền đạo người Thụy Điển khá mờ nhạt trong phần lớn thời gian, nhưng chỉ cần một cơ hội ở phút 57 để ghi bàn duy nhất giúp Liverpool thắng 1-0 thuộc vòng 5 Premier League hôm 20/9.

Cody Gakpo vượt qua Adrien Truffert bên cánh trái rồi căng ngang vào vùng cấm. Isak chọn đúng vị trí và dứt điểm thành bàn. Đó là pha lập công thứ tư của anh tại Premier League mùa này, chỉ kém Erling Haaland một bàn sau 5 vòng.

Khoảng cách ấy chưa nói lên nhiều trong một mùa giải kéo dài 38 vòng. Tuy nhiên, với Isak, 4 bàn sau 5 trận cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với mùa trước, khi anh không thể trở thành trung tâm hàng công Liverpool như kỳ vọng.

Isak trở lại đúng lúc Liverpool cần

Mùa trước, Isak chỉ ghi 3 bàn sau 14 trận Premier League. Chỉ sau 5 vòng mùa này, anh đã vượt qua thành tích đó với 4 bàn.

Tiền đạo người Thụy Điển mở tài khoản trước Nottingham Forest, sau đó lập cú đúp vào lưới Ipswich. Đến trận gặp Bournemouth, khi Liverpool không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng, Isak vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc để mang về ba điểm.

Đó cũng là giá trị lớn nhất của một trung phong như Isak. Liverpool không cần phải chơi tốt trong cả trận để anh ghi bàn, bởi khả năng chọn vị trí và tận dụng cơ hội giúp tiền đạo này tạo khác biệt từ rất ít tình huống.

Cả 4 bàn của Isak sau 5 vòng đều đến từ những đường kiến tạo của Cody Gakpo.

Trước Bournemouth, Liverpool chỉ có 6 pha dứt điểm. Hàng công của Iraola chưa vận hành trơn tru, còn Isak gần như biến mất trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, một khoảnh khắc trong vùng cấm vẫn đủ để anh giải quyết trận đấu.

Đây cũng là điểm thường thấy ở những chân sút hàng đầu như Haaland. Họ không cần chạm bóng quá nhiều hay tự tạo ra hàng loạt cơ hội. Điều quan trọng là xuất hiện đúng vị trí khi đường bóng quyết định được đưa vào vùng cấm.

Một chi tiết khác cũng đáng chú ý là cả 4 bàn của Isak mùa này đều do Gakpo kiến tạo. Trước Ipswich, cầu thủ Hà Lan chuyền cho Isak ghi cả hai bàn. Tại Bournemouth, Gakpo một lần nữa vượt qua hậu vệ trước khi đưa bóng vào đúng khu vực Isak chờ sẵn.

Mối liên kết này đang trở thành một giải pháp hiệu quả cho Liverpool trong giai đoạn hàng công chưa hoàn thiện. Gakpo tạo khoảng trống và đưa bóng vào vùng nguy hiểm, còn Isak tập trung vào nhiệm vụ kết thúc.

Điều đó càng quan trọng khi Iraola vẫn đang lắp ghép các vị trí còn lại. Florian Wirtz chưa tạo ảnh hưởng ổn định, Bradley Barcola mới gia nhập, còn Liverpool vẫn trong quá trình thích nghi với cách chơi mới.

Haaland vẫn dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 5 bàn sau 5 vòng.

Sau trận thắng Ipswich, Isak cho rằng Liverpool đang dần chơi theo cách đội bóng mong muốn. Iraola cũng từng khẳng định nếu tiền đạo này khỏe mạnh và được ra sân thường xuyên, những bàn thắng sẽ đến. Sau 5 vòng, nhận định đó đang được chứng minh bằng những con số cụ thể.

Haaland vẫn là chuẩn mực

Isak đang bám sát, nhưng Haaland vẫn là người dẫn đầu. Tiền đạo Man City ghi 5 bàn sau 5 vòng và đã lập công trong 4 trận liên tiếp.

Mùa trước, Haaland ghi 27 bàn sau 35 trận. Kể từ khi sang Anh năm 2022, anh có 117 bàn sau 137 lần ra sân tại Premier League. Đó vẫn là hiệu suất mà bất kỳ tiền đạo nào muốn cạnh tranh Chiếc giày vàng phải hướng tới.

Khác biệt giữa Haaland và Isak lúc này còn nằm ở môi trường thi đấu. Man City toàn thắng 5 vòng và tạo ra cơ hội đều đặn cho trung phong người Na Uy. Liverpool mới có 9 điểm và vẫn đang thay đổi dưới thời Iraola, vì thế Isak chưa phải trận nào cũng nhận được đủ sự hỗ trợ.

Trận gặp Bournemouth thể hiện rõ điều đó. Isak không có nhiều cơ hội nhưng vẫn ghi bàn. Hiệu suất như vậy giúp anh bám sát Haaland, nhưng Liverpool khó có thể phụ thuộc lâu dài vào khả năng tận dụng gần như tuyệt đối của tiền đạo người Thụy Điển.

Sự kết nối với Gakpo cũng vừa là điểm mạnh, vừa cho thấy Liverpool cần thêm phương án. Việc một cầu thủ kiến tạo cả 4 bàn cho Isak chứng minh hai người hiểu nhau rất nhanh, nhưng đội bóng của Iraola vẫn cần Wirtz, Barcola, Szoboszlai và các hậu vệ biên cung cấp thêm bóng cho trung phong.

Haaland vẫn đang có phong độ cao mùa này.

Một ứng viên Vua phá lưới không thể phụ thuộc vào duy nhất một nguồn kiến tạo trong cả mùa. Nếu Liverpool tạo được nhiều cơ hội hơn và mở rộng số cầu thủ có khả năng phục vụ Isak, cuộc đua với Haaland mới thực sự trở nên đáng chú ý.

Isak bước sang tuổi 27 ngày 21/9, giai đoạn anh không còn được xem là một tiền đạo tiềm năng. Sau quãng thời gian thích nghi tại Liverpool, đây là lúc chân sút người Thụy Điển phải chứng minh anh có thể duy trì hiệu suất trong cả mùa giải.

Bốn bàn sau 5 vòng chưa đủ để đặt Isak ngang Haaland. Nhưng khoảng cách một bàn cũng cho thấy cuộc đua Vua phá lưới không còn chỉ có tiền đạo Man City một mình phía trước.