Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup ngày 29/9: Việt Nam đối đầu Thái Lan

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) đặt mục tiêu đánh bại Thái Lan. (Ảnh: Minh Hưởng/TTXVN)

Trận cầu tâm điểm tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay (29/9) chính là màn so tài giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại bảng B.

Trận đấu được mong đợi này sẽ diễn ra vào lúc 19g30 trên sân vận động Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia), mang tính quyết định đến ngôi đầu bảng.

Trước trận "đại chiến," đội tuyển Việt Nam đang cùng có 3 điểm như Thái Lan nhưng xếp sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +4).

Vì vậy, mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng đến là giành chiến thắng để độc chiếm ngôi đầu, đồng thời rộng cửa giành vé vào chung kết.

Trước trận đấu, ông Kim Sang-sik cũng khẳng định trận đấu với Thái Lan là cơ hội để đội tuyển Việt Nam hướng tới vị trí dẫn đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

"Trận đấu với Thái Lan là một cơ hội tốt để chúng tôi có thể vươn lên vị trí dẫn đầu bảng, và tôi nghĩ đây là một trận đấu vô cùng quan trọng. Chúng tôi sẽ dồn toàn bộ sức lực trên sân cỏ để chuẩn bị tốt nhất và hướng tới một chiến thắng ở lượt trận thứ hai này."

Tất nhiên, đây chắc chắn là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi mà trong đội hình của đội tuyển Thái Lan có sự góp mặt của nhiều cầu thủ chất lượng.

Ngoài trận Việt Nam-Thái Lan, vào lúc 16g, lượt trận thứ 2 bảng B sẽ diễn ra trận đấu giữa Philippines và Pakistan.

Sau trận thua Việt Nam, đội tuyển Philippines quyết tâm giành chiến thắng đậm trước Pakistan để nuôi hy vọng vào chung kết./.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 ngày 29/9 16g00 Philippines-Pakistan 19g30 Thái Lan-Việt Nam