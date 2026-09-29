Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 29/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/9, sáng mai 30/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 29/9/2026
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026
16h00 ngày 29/9: Bảng B - Philippines vs Pakistan (FPT Play, TV360)
19h30 ngày 29/9: Bảng B - Thái Lan vs Việt Nam (FPT Play, TV360)
Lịch thi đấu bán kết nữ ASIAD 2026
13h00 ngày 29/9: Nữ Triều Tiên vs Nữ Trung Quốc
17h30 ngày 29/9: Nữ Hàn Quốc vs Nữ Nhật Bản
Lịch thi đấu UEFA Nations League
23h00 ngày 29/9: League C: Group 3 - Moldova vs Quần đảo Faroe (TV360, My TV)
23h00 ngày 29/9: League C: Group 1 - Phần Lan vs Belarus (TV360, My TV)
01h45 ngày 30/9: League A: Group 3 - Tây Ban Nha vs Croatia (TV360, My TV)
01h45 ngày 30/9: League B: Group 1 - Slovenia vs Bắc Macedonia (TV360, My TV)
01h45 ngày 30/9: League C: Group 1 - San Marino vs Albania (TV360, My TV)
01h45 ngày 30/9: League C: Group 3 - Slovakia vs Kazakhstan (TV360, My TV)
01h45 ngày 30/9: League C: Group 4 - Bulgaria vs Estonia (TV360, My TV)
01h45 ngày 30/9: League C: Group 4 - Luxembourg vs Iceland (TV360, My TV)
01h45 ngày 30/9: League A: Group 3 - CH Czech vs Anh (TV360, My TV)
01h45 ngày 30/9: League B: Group 1 - Scotland vs Thụy Sỹ (TV360, My TV)
Lịch thi đấu U21 Euro
21h00 ngày 29/9: Bảng G - Slovenia U21 vs Israel U21
22h00 ngày 29/9: Bảng C - Iceland U21 vs Thụy Sỹ U21
23h00 ngày 29/9: Bảng C - Estonia U21 vs Pháp U21
23h00 ngày 29/9: Bảng G - Na Uy U21 vs Bosnia và Herzegovina U21
01h00 ngày 30/9: Bảng D - Ireland U21 vs Kazakhstan U21
01h00 ngày 30/9: Bảng I - Bỉ U21 vs Wales U21
Lịch thi đấu Can Cup
18h00 ngày 29/9: Bảng G - Comoros vs Namibia
20h00 ngày 29/9: Bảng B - Nam Sudan vs Ai Cập
20h00 ngày 29/9: Bảng I - Burundi vs Algeria
20h00 ngày 29/9: Bảng J - Ethiopia vs Senegal
20h00 ngày 29/9: Bảng J - Mozambique vs Sudan
20h00 ngày 29/9: Bảng L - Madagascar vs Tanzania
20h00 ngày 29/9: Bảng A - Lesotho vs Morocco
23h00 ngày 29/9: Bảng C - Ghana vs Gambia
23h00 ngày 29/9: Bảng H - Uganda vs Libya
23h00 ngày 29/9: Bảng I - Zambia vs Togo
23h00 ngày 29/9: Bảng K - Cape Verde vs Rwanda
23h00 ngày 29/9: Bảng L - Guinea-Bissau vs Nigeria
00h00 ngày 30/9: Bảng F - Benin vs Mauritania
02h00 ngày 30/9: Bảng C - Somalia vs Bờ Biển Ngà
02h00 ngày 30/9: Bảng G - Congo vs Cameroon
02h00 ngày 30/9: Bảng K - Liberia vs Mali
02h00 ngày 30/9: Bảng A - Gabon vs Niger.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-29-9-2026/438428.html