Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 29/9/2026

3 năm sau ASIAD 19 tại Trung Quốc với 3 huy chương vàng (HCV), thể thao Việt Nam (TTVN) bước tới ASIAD 20 tại Nhật Bản với mục tiêu giành trên 4 HCV. Kỳ vọng tăng lên nhưng khoảng cách giữa TTVN với nhóm đầu châu Á còn tăng nhanh hơn.