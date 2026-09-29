Ra quân thua Lào rồi... vô địch ASIAD, các cô gái cầu mây nói gì?

"Chúng em rất vui và tự hào khi giành tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển cầu mây và thứ hai cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026 này", đội trưởng Nguyễn Thị Thu Trang thay mặt nhóm 3 nữ tuyển thủ vừa vô địch đôi nữ cầu mây ASIAD 2026 chia sẻ.

Ba cô gái cầu mây vô địch đôi nữ, mang về tấm huy chương Vàng thứ hai cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 (Ảnh: Bùi Lượng)

Trong ngày thi đấu 29-9, cầu mây là môn hút sự chú ý lớn nhất của thể thao Việt Nam tại Á vận hội, khi nhóm Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên thi chung kết, tranh huy chương Vàng với Philippines.

Không phụ sự kỳ vọng, đôi nữ Việt Nam thi đấu áp đảo và thắng thuyết phục chung cuộc 2-0 (15-8, 15-4) để giành chức vô địch.

Đáng chú ý, các cô gái cầu mây Việt Nam khởi đầu khá chật vật khi để thua đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Lào 1-2 ngay trận ra quân.

Thế nhưng, toàn đội đã nhanh chóng lấy lại tinh thần cùng sự tự tin, bản lĩnh vượt qua đối 4 đối thủ kế tiếp là Myanmar, Malaysia, Hàn Quốc và Philippines với cùng tỉ số 2-0 để giành huy chương Vàng - tấm huy chương Vàng đôi nữ ASIAD sau 20 năm chờ đợi của cầu mây Việt Nam, sau chức lần đăng quang của Lưu Thị Thanh - Nguyễn Hải Thảo tại ASIAD Doha 2006.

Sau "cú sốc" thua Lào 1-2 trận ra quân, cầu mây nữ Việt Nam lấy lại phong độ thắng liên tiếp 4 đối thủ với tỉ số 2-0 để giành chức vô địch ASIAD 2026

"Trận ra quân gặp Lào thua 1-2 khiến toàn đội khá căng thẳng. Thế nhưng đó cũng là cơ hội rút kinh nghiệm, sửa lỗi để sau đó bọn em chiến thắng được Myanmar, Malaysia giành vé đi tiếp, rồi tiếp đà thắng Hàn Quốc tại bán kết. Bước vào chung kết, toàn đội rất tự tin và kết quả là thắng Philippines 2-0. Toàn đội đã thi đấu hết mình để giành chức vô địch và rất hạnh phúc", đội trưởng Nguyễn Thị Thu Trang bày tỏ.

Thu Trang tiết lộ từ trận thắng bước ngoặt trước Myanmar ở vòng bảng, cô cùng các đồng đội Khánh Ly, Hồng Liên cũng như các thành viên ban huấn luyện giữ nguyên "chiếc áo may mắn" mặc tới trận chung kết, và nay sau khi đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu vô địch, các thành viên dí dỏm chia sẻ rằng: "Bây giờ thì bọn em yên tâm giặt áo được rồi".

Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết: "Chúng ta đã khó khăn ở lượt đầu tiên, vấp một chút về tâm lý và kỹ thuật. Tuy nhiên đúng như kỳ vọng của ban huấn luyện, các em thi đấu tiến bộ qua từng trận và chơi hay nhất ở trận cuối cùng - chung kết. Hôm nay Thu Trang, Khánh Ly thi đấu tuyệt vời, không có điểm chê, không để kẽ hở nào cho Philippines vùng lên".

Toàn giải, Việt Nam chỉ thua Lào, còn Philippines chính là đội đã bánh bại Lào ở bán kết. Theo dõi trận đấu này, ban huấn luyện nhận thấy Philippines bắt rất tốt các quả tấn công của đối phương.

Từ các dữ liệu trận đấu và nhận thấy Việt Nam có lợi thế thể hình, ban huấn luyện đã lên đấu pháp chiến thuật và nhân sự phù hợp, và kết quả là Việt Nam thắng áp đảo Philippines tại chung kết.

"Hồng Liên có sự ổn định, còn Khánh Ly có độ sắc sảo. Hồng Liên đã thi đấu rất tốt ở bán kết, còn tại chung kết, Khánh Ly đã thực hiện rất tốt các cú dứt điểm khiến đối phương không thể cản phá. Đây là điểm mấu chốt giúp đội chiến thắng chung kết", Huấn luyện viên Trần Thị Vui phân tích và dành lời ngợi khen các học trò.

Trưởng đoàn Việt Nam Nguyễn Hồng Minh (trái) thưởng "nóng" tấm huy chương Vàng đôi nữ môn cầu mây (Ảnh: Bùi Lượng)

Ngay sau khi giành chức vô địch, đội cầu mây nữ Việt Nam vinh dự được Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Than chúc mừng, và nhận thưởng "nóng" từ trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh.

Tính tới 9h30 hôm nay 29-9, ngày thi đấu chính thức thứ 10 của ASIAD 2026, Đoàn Việt Nam với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 17 huy chương Đồng tăng 2 bậc lên hạng 19 trên bảng tổng sắp huy chương Á vận hội.