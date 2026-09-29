Cầu mây mang về tấm Huy chương Vàng thứ hai cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Sáng 29/9, cầu mây Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung đôi nữ gặp Philippines với sự kỳ vọng lớn. Đây là một trong những nội dung mà thể thao Việt Nam đặt nhiều hy vọng giành Huy chương Vàng trong giai đoạn cuối của ASIAD 20.

Ở trận đấu quyết định, Nguyễn Thị Khánh Ly và Nguyễn Thị Thu Trang được lựa chọn ra sân ngay từ đầu, trong khi Lê Thị Hồng Liên dự bị.

Cầu mây nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng ASIAD 20 (Ảnh: Độc Lập).

Bên phía Philippines, Sucalit Jean Marie và Sinogbuhan Abegail là hai vận động viên xuất phát.

Trong ván đầu tiên, bộ đôi Việt Nam thể hiện sự ổn định trong phòng ngự và vượt trội ở khả năng tổ chức tấn công. Khánh Ly đặc biệt nổi bật khi đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ đỡ bước một, phòng thủ cho tới ghi điểm.

Thu Trang cũng hỗ trợ hiệu quả với những tình huống điều cầu hợp lý, tạo điều kiện để người đồng đội triển khai các pha tấn công.

Sau quãng thời gian đầu giằng co, Việt Nam dần tạo được cách biệt 8-3 rồi 10-6. Philippines gặp thêm khó khăn khi Sucalit Jean Marie có dấu hiệu bị đau và phải rời sân, nhường chỗ cho Nelly Jay.

Sự thay đổi nhân sự không giúp Philippines xoay chuyển tình hình. Khánh Ly và Thu Trang tiếp tục duy trì thế chủ động trước khi khép lại ván đầu tiên với chiến thắng 15-8.

Sang ván hai, thế trận còn thuận lợi hơn đối với cầu mây Việt Nam khi chúng ta dẫn đối thủ 7-1.

Với tâm lý thoải mái, Khánh Ly tiếp tục thực hiện những pha tấn công có độ chính xác cao, trong khi Thu Trang duy trì sự ổn định trong khâu phối hợp. Philippines không thể tạo ra sức ép đủ lớn và nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Chung cuộc, ván đấu thứ hai khép lại với chiến thắng 15-4 cho Việt Nam, qua đó giúp đội tuyển khép lại trận chung kết với tỷ số 2-0 và chính thức giành Huy chương Vàng nội dung đôi nữ.

Cầu mây nữ Việt Nam đã có màn ra quân không thành công tại ASIAD 20 khi để thua Lào 1-2. Nhưng sau đó, Thu Trang và Khánh Ly nhanh chóng lấy lại phong độ để vượt qua Myanmar và Malaysia, qua đó giành vé vào bán kết.

Ở trận bán kết gặp Hàn Quốc ngày 28/9, ban huấn luyện cũng để lại dấu ấn bằng sự điều chỉnh nhân sự đúng thời điểm. Khi đội gặp khó khăn, Hồng Liên được đưa vào thay Khánh Ly và cùng Thu Trang giúp Việt Nam xoay chuyển thế trận để giành vé vào chung kết.

Sau khi các vận động viên hoàn thành mục tiêu giành Huy chương Vàng, lãnh đội cầu mây Việt Nam Lê Thanh Sơn cho biết: “Toàn đội đã tập trung chuẩn bị chuyên môn và kết quả Huy chương Vàng đôi nữ rất giá trị cho chúng tôi. Xin cảm ơn người hâm mộ và lãnh đạo Thể thao Việt Nam đã cổ vũ động viên toàn đội”.

Cầu mây cũng là môn thi đấu thứ hai mang Huy chương Vàng về cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Trước đó, karate đã mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại Đại hội lần này.

Không chỉ có ý nghĩa về thành tích, tấm Huy chương Vàng còn mang lại mức thưởng lớn cho các vận động viên.

Theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP, vận động viên giành Huy chương Vàng ASIAD được thưởng 280 triệu đồng. Với nội dung tập thể, mức thưởng được tính theo số lượng vận động viên được công nhận thành tích theo điều lệ.

Ngay sau trận chung kết, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam cũng đã gặp mặt, động viên đội tuyển và thưởng nóng 200 triệu đồng cho thành tích giành Huy chương Vàng.

Ngoài ra, những vận động viên giành Huy chương Vàng ASIAD còn được hưởng chế độ 20 triệu đồng/người/tháng, tính từ thời điểm đạt thành tích đến kỳ ASIAD tiếp theo.