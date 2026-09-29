Giành huy chương vàng ASIAD 20, đội tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam nhận thưởng 'nóng' 200 triệu đồng

Sáng 29-9, tại Nhật Bản, đội tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam, với các tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên (2 chính thức, 1 dự bị) thi đấu xuất sắc, đánh bại Philippines 2-0 trong trận chung kết, mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Trước đó, tấm huy chương vàng đầu tiên đến ở nội dung kata đồng đội nữ, môn karate.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 (ngoài cùng, bên trái) trao thưởng cho đội tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Ngay sau trận đấu, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh chỉ đạo Đoàn thể thao Việt Nam trao thưởng cho đội tuyển, động viên các tuyển thủ tiếp tục nỗ lực, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Các tuyển thủ cầu mây nữ và ban huấn luyện mừng chiến thắng ở chung kết đôi nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Theo quy định, đội tuyển cầu mây nội dung đôi nữ sẽ nhận thưởng 200 triệu đồng từ Đoàn thể thao Việt Nam.

Theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu, đội cầu mây nội dung đôi nữ (3 vận động viên đăng ký), mỗi người sẽ nhận thưởng 280 triệu đồng.

Ngoài ra, các tuyển thủ cầu mây nội dung đôi nữ có thể nhận thưởng thêm từ Liên đoàn Cầu mây Việt Nam và các nhà tài trợ.