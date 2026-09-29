Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúc mừng, tuyên dương đội tuyển cầu mây nữ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Trong lời chúc mừng gửi tới đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng trước màn trình diễn của các vận động viên Việt Nam. Bộ trưởng ghi nhận tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và quyết tâm của các tuyển thủ trong hành trình tiến tới tấm Huy chương Vàng nội dung đôi nữ.

Bộ trưởng cho rằng thành tích của đội tuyển cầu mây nữ là kết quả đáng ghi nhận tại ASIAD 20. Các vận động viên đã thể hiện sự tập trung, bản lĩnh và khả năng phối hợp trong những thời điểm quan trọng, đặc biệt sau trận bán kết giằng co với Hàn Quốc trước khi bước vào trận chung kết gặp các tuyển thủ Philippines.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng đối với đội tuyển cầu mây nữ, nhằm ghi nhận thành tích của các vận động viên và Ban huấn luyện. Bộ trưởng cũng gửi lời động viên tới các thành viên đội tuyển, đề nghị tiếp tục giữ vững tinh thần thi đấu, nỗ lực hết mình trong những ngày còn lại của Đại hội.

Hình ảnh thi đấu của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Cùng với việc tuyên dương đội tuyển cầu mây nữ, Bộ trưởng động viên các đội tuyển Việt Nam đang và chuẩn bị bước vào thi đấu tiếp tục tập trung, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu với quyết tâm cao, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Trước đó, sáng 29/9, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly đã đánh bại bộ đôi Philippines với tỷ số 2-0 trong trận chung kết nội dung đôi nữ tại Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Việt Nam thắng 15-8 ở set 1 và 15-4 ở set 2.

Đây là tấm Huy chương Vàng thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Thành tích này cũng đánh dấu sự trở lại của cầu mây nữ Việt Nam trên bục cao nhất ASIAD ở nội dung đôi nữ sau 20 năm, kể từ Huy chương Vàng của Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo tại Doha 2006.

Để giành quyền vào chung kết, đội tuyển Việt Nam vượt qua Hàn Quốc 2-0 ở bán kết. Thu Trang và Khánh Ly từng bị dẫn 3-6 ở set đầu, trước khi Ban huấn luyện đưa Lê Thị Hồng Liên vào thay Khánh Ly. Sự điều chỉnh giúp Việt Nam ghi liền 12 điểm, thắng ngược 15-6. Sang set 2, hai đội giằng co đến 13-13, trước khi Việt Nam ghi hai điểm liên tiếp và thắng 15-13.

Thầy và trò đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Thầy và trò đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam chia vui. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Tấm Huy chương Vàng tại ASIAD 20 là sự ghi nhận cho quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong những ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội.