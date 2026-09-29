Nhận định Việt Nam vs Thái Lan (19h30 ngày 29/9), FIFA ASEAN Cup 2026

Tuyển Việt Nam gặp khó

Tuyển Việt Nam có trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 thành công khi giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Philippines. Đình Bắc là người ghi bàn duy nhất giúp đoàn quân áo đỏ giành trọn 3 điểm.

Đình Bắc là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của tuyển Việt Nam (Ảnh: SN).

Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Philippines là chưa thuyết phục. Thậm chí, HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận “Những chiến binh sao vàng” đã có phần may mắn trước đối thủ.

Thống kê cho thấy Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 49% và số pha dứt điểm cũng thấp hơn đáng kể so với Philippines. Nếu không có sự tập trung của hàng phòng ngự cùng những tình huống cứu thua của Lê Giang Patrik, đội bóng của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể đã phải nhận bàn thua.

Về mặt lối chơi, tuyển Việt Nam vẫn theo đuổi cách đá kiểm soát tấn công. Tuy nhiên, lối chơi này của đoàn quân áo đỏ đã gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng pressing mạnh mẽ của đối phương.

Không chỉ thế, trận thắng Philippines của tuyển Việt Nam cũng không thực sự trọn vẹn khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu đến hết giải. Điều này đồng nghĩa đội sẽ mất đi một phương án tấn công chất lượng trong những trận đấu tới.

Trước khi bước vào giải đấu lần này, HLV Kim Sang-sik còn phải nhận thêm tin kém vui khi Quang Hải, Văn Vĩ và Thành Chung đều dính chấn thương. Đây đều là các trụ cột của tuyển Việt Nam trong hành trình vô địch AFF Cup 2026 cách đây hơn 1 tháng.

Ngoài ra, tiền vệ Hoàng Đức lúc này cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu cầu thủ này tiếp tục vắng mặt, đây sẽ là “cơn ác mộng” thực sự với nhà cầm quân người Hàn Quốc trong trận đấu với Thái Lan.

Trước đối thủ cũng sở hữu hàng tiền vệ chất lượng như Thái Lan, nếu đánh mất quyền kiểm soát ở khu trung tuyến, tuyển Việt Nam sẽ gặp khó trong các tình huống triển khai tấn công hoặc phòng ngự.

Thái Lan quyết tâm đòi nợ tuyển Việt Nam

Bên kia chiến tuyến, Thái Lan khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Pakistan.

Kết quả này giúp “Voi chiến” tạm đứng đầu bảng B với 3 điểm và hiệu số +4, trong khi Việt Nam xếp thứ hai với cùng số điểm nhưng hiệu số +1.

Thái Lan tự tin hướng đến 3 điểm trước tuyển Việt Nam (Ảnh: SN).

Điều đáng nói là HLV Anthony Hudson vẫn chưa tung ra sân đội hình mạnh nhất khi ông để một số ngôi sao trên băng ghế dự bị. Mục đích của nhà cầm quân này là muốn các trụ cột có thể lực tốt nhất khi bước vào trận gặp tuyển Việt Nam.

Khác với AFF Cup 2026 diễn ra cách đây khoảng 1 tháng, Thái Lan lúc này đã có được lực lượng mạnh nhất với những cái tên đã thành danh như Chanathip, Supachok, Supachai, Nicholas Mickelson hay Jude Soonsup-Bell.

Với những ngôi sao này, Thái Lan nhiều khả năng sẽ chủ động chơi tấn công với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước tuyển Việt Nam.

Một chiến thắng trước tuyển Việt Nam không chỉ giúp “Voi chiến” tạo ra ưu thế trong cuộc đua giành vé vào chung kết, mà đây cũng là cơ hội để họ trả món nợ để thua trong hai trận chung kết AFF Cup gần nhất.

Dưới thời HLV Anthony Hudson, Thái Lan sở hữu cách chơi rất đa dạng và tập trung nhiều cho khâu phòng ngự. Tuy nhiên, họ cũng có khả năng tấn công khá đa dạng và không dễ bị bắt bài.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 1-1 Thái Lan. Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan: Việt Nam: Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh; Quang Vinh, Thành Long, Hoàng Hên, Tiến Anh; Đình Bắc, Minh Hoàng, Hai Long. Thái Lan: Patiwat Khammai; Nattapong, Manuel Bihr, Chaiyaphon, Suphanan Bureerat; Sarach Yooyen, Peeradon Chamratsamee, Chanathip Songkrasin; Supachok Sarachat, Teerasak, Jude Soonsup-Bell.