Thủ môn của Ajax cứu tuyển Indonesia

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 37 khi ngôi sao Thom Haye của Indonesia dính thẻ đỏ. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng, nhưng áp lực từ phía Malaysia và VAR đã khiến ông thay đổi quyết định, khiến Indonesia chỉ còn 10 người trong phần lớn thời gian trận đấu.

Malaysia đương nhiên biến điều đó thành lợi thế áp đảo. Họ ép sân đối thủ ngẹt thở trong gần 60 phút còn lại.

Đội khách tung ra tới 18 cú sút so với chỉ 4 bên phía Indonesia. Họ có 8 lần sút trúng cầu môn so với 1 bên phía chủ nhà, tóm lại là một thế trận cửa trên tuyệt đối.

Nhưng may cho Indonesia vì họ vẫn còn Maarten Paes. Thủ môn thuộc biên chế Ajax lừng danh thực hiện 8 lần cứu thua, trực tiếp cứu lại 1 điểm cho Indonesia.

Maarten Paes đang là thủ môn số hai của CLB số một Hà Lan Ajax. Anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ Hà Lan trước khi nhập tịch Indonesia hồi năm 2024. Maarten Paes đã có nhiều mùa giải chơi ở giải vô địch quốc gia Hà Lan và Mỹ. Anh đang được định giá 2 triệu euro.

Trận hòa 0-0 trước Malaysia cho thấy sức mạnh hàng thủ đáng sợ của Indonesia. Nhiều người đánh giá Indonesia đang là đội mạnh nhất FIFA ASEAN Cup năm nay với sự đồng đều công thủ và các ngôi sao sẵn sàng thay nhau tỏa sáng.

Riêng vị trí thủ môn, họ còn một ngôi sao châu Âu nữa là Emil Audero, người đang bắt chính cho Rayo Vallecano ở Liga.

Kết quả hòa 0-0 giữa hai đội khiến bảng A trở nên rất khó đoán và sẽ còn khốc liệt ở lượt trận cuối. Indonesia và Malaysia đều có 4 điểm. Tuy nhiên, Malaysia xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ (+3 so với +2).

Highlights Malaysia 0-0 Indonesia Tối 28/9, Malaysia và Indonesia hòa nhau với tỷ số 0-0 tại lượt 2 bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến