Nhận định trận đấu CH Czech vs Anh, 1h45 ngày 30.9: Điểm số đầu tay

Phong độ CH Czech vs Anh

Dù nắm trong tay ưu thế sân nhà ở trận ra quân bảng A3, cả CH Czech và Anh đều thúc thủ. Trong khi CH Czech nhận thất bại 1-2 ở cuộc đón tiếp Croatia, "Tam Sư" gục ngã 2-3 ngay tại thánh địa Wembley trước Tây Ban Nha.

Dù để Lamine Yamal chọc thủng lưới ngay từ phút thứ 2, tuyển Anh vẫn dẫn ngược 2-1 khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự thiếu tập trung tiếp tục trở thành vấn đề nan giải với đoàn quân dưới trướng HLV Thomas Tuchel.

Trong 45 phút cuối, mành lưới của Pickford liên tiếp rung lên sau các pha dứt điểm của Alex Baena và Mikel Oyarzabal. Thất bại 2-3 đánh dấu trận thứ 6 liên tiếp hàng thủ "Tam Sư" không thể giữ sạch lưới, đồng thời nhận tổng cộng 13 bàn thua.

Trắng tay ở lượt trận mở màn dĩ nhiên chưa phải vấn đề quá nghiêm trọng, nhất là khi mất trọn điểm vào tay đương kim vô địch châu Âu và thế giới. Tuy nhiên, nếu không sớm cải thiện phong độ, đặc biệt nơi tuyến dưới, tuyển Anh sẽ không dễ cạnh tranh vị trí trong top 2 để có vé vào tứ kết.

Muốn nhanh chóng lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, tuyển Anh cần màn thể hiện tích cực và đút túi 3 điểm ở chuyến viếng thăm Prague. Mọi kịch bản nào khác sẽ càng khiến sức ép đè nặng thêm lên đôi vai của HLV Thomas Tuchel cùng các học trò.

CH Czech rõ ràng không phải đối thủ quá xương xẩu. Xét trên nhiều phương diện, đội chủ nhà thậm chí bị đánh giá thấp nhất bảng A3 và là ứng viên nặng ký cho suất xuống hạng.

Kể từ sau 2 chiến thắng liên tiếp bằng loạt luân lưu cân não trước CH Ireland và Đan Mạch ở play-off tranh vé World Cup 2026, CH Czech không thể ca khúc khải hoàn cả 4 lần ra sân gần đây, chỉ hòa 1 và thua tới 3.

Ở trận thua Croatia cách đây ít ngày, đội chủ nhà gây thất vọng khi chỉ tung ra tổng cộng 5 cú dứt điểm, chưa bằng 1/3 đối thủ (16). Tấn công thiếu sắc bén, trong khi hệ thống phòng ngự vẫn tồn tại những yếu điểm, sẽ không ngạc nhiên nếu đoàn quân dưới trướng tân HLV Santi Denia cán đích bét bảng.

Trên thực tế, CH Czech đã liên tiếp lên xuống hạng giữa League A và League B kể từ mùa giải 2020/21. Chi tiết phản ánh khá chính xác thực lực của đại diện khu vực Trung Âu.

Thông tin lực lượng CH Czech vs Anh

CH Czech: Thiếu vắng khá nhiều tuyển thủ như David Zima, David Jurasek, Matej Rynes, Tomas Vlcek, Lukas Provod, Denis Visinsky và Tomas Chory.

Anh: Marcus Rashford, Cole Palmer vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến CH Czech vs Anh

CH Czech: Hornicek; Coufal, Hranac, Chaloupek, Slama; Sadilek, Cerv; Ambros, Sulc, Radosta; Hlozek

Anh: Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Guehi, Hall; Lewis-Skelly, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Dự đoán: 0-2