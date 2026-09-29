Premier League sẽ đề xuất trừng phạt Man City

Premier League đề xuất xử phạt Manchester City. Ảnh: Reuters.

Theo The Times, phán quyết cuối cùng sẽ do hội đồng độc lập gồm ba thành viên đưa ra tại phiên điều trần dự kiến diễn ra trong vài tuần tới. Ban điều hành Premier League sẽ đệ trình văn bản nêu rõ mức kỷ luật mà tổ chức này cho là thích đáng.

Tuy nhiên, việc đưa ra án phạt đang đặt giới chức giải đấu vào thế tiến thoái lưỡng nan. Giáng "The Citizens" xuống chơi tại Championship có thể kéo theo tác động tiêu cực đến giá trị thương mại của Premier League, đặc biệt là nguy cơ mất đi các ngôi sao hàng đầu như Erling Haaland, Rayan Cherki hay Elliot Anderson.

Dẫu vậy, nguồn tin khẳng định Premier League có thể sẽ thúc ép mức phạt nặng đến mức khiến Manchester City gần như chắc chắn phải xuống hạng. Về phía đội chủ sân Etihad, câu lạc bộ nhiều khả năng sẽ nộp đơn kháng cáo ngay khi án phạt được công bố, khiến cuộc chiến pháp lý tiếp tục kéo dài.

Sau 18 năm tiếp quản câu lạc bộ, dưới thời Sheikh Mansour, Manchester City đã tiêu tốn 3,64 tỷ euro để thâu tóm 26 danh hiệu lớn nhỏ. "The Citizens" lột xác ngoạn mục từ một tập thể tầm trung trở thành thế lực thống trị bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, những lùm xùm bên ngoài sân cỏ khiến thành tích kể trên có thể bị ảnh hưởng ít nhiều.

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