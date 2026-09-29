Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan: Williams Minh Hoàng gánh trọng trách

Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9 ở lượt trận thứ hai bảng đấu FIFA ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần chiến thắng để nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Trong bối cảnh Xuân Son chấn thương, Quang Hải vắng mặt còn Hoàng Đức chưa đạt thể trạng tốt nhất, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải có những điều chỉnh về nhân sự.

Trong khung thành, Lê Giang Patrik là lựa chọn sáng giá nhất. Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 tiếp tục thể hiện phong độ cao, chơi nổi bật trước Philippines với hàng loạt pha cứu thua, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam bảo toàn chiến thắng.

Williams Minh Hoàng có 1 pha kiến tạo trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Dân)

Phía trước Lê Giang Patrik nhiều khả năng vẫn là bộ ba trung vệ đã thi đấu ở trận ra quân. Bùi Hoàng Việt Anh chơi ở trung tâm hàng thủ, Adou Minh lệch trái, còn Phạm Xuân Mạnh đảm nhiệm vị trí lệch phải.

Hai hành lang cũng khó có sự thay đổi. Cao Pendant Quang Vinh có thể tiếp tục đá bên trái, trong khi Trương Tiến Anh đảm nhiệm cánh đối diện. Những quả tạt của Tiến Anh vẫn là nguồn cấp bóng quan trọng cho các tiền đạo, đặc biệt khi Williams Minh Hoàng cao tới hơn 1m90. Trong khi đó, Cao Pendant Quang Vinh có khả năng xâm nhập vòng cấm để tạo ra mối đe dọa.

Tuyến giữa là khu vực khiến HLV Kim Sang-sik phải cân nhắc nhiều nhất. Khi Nguyễn Quang Hải vắng mặt, còn Nguyễn Hoàng Đức chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Lê Phạm Thành Long coi như chắc suất đá chính sau màn thể hiện ở trận gặp Philippines. Dù vậy, chọn ai đá cặp với cầu thủ này lại là câu hỏi chưa có lời giải tối ưu.

Những thử nghiệm với Hoàng Hên hoặc Nguyễn Tài Lộc ở khu vực trung tâm ở trận gặp Philippines chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, Võ Hoàng Minh Khoa có thể trở thành phương án mới bên cạnh Thành Long. Tiền vệ của Becamex TP.HCM sở hữu nền tảng thể lực tốt và khả năng tranh chấp phù hợp với một trận đấu có cường độ cao.

Trên hàng công, vấn đề đáng quan tâm nhất là sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son. Tấm băng thủ quân và vai trò đầu tàu được giao lại cho Nguyễn Đình Bắc.

Nhiệm vụ ở vị trí trung phong - người sẽ luôn phải va đập với những trung vệ to khỏe của Thái Lan - nhiều khả năng thuộc về Williams Minh Hoàng. Cầu thủ này không thể hiện được nhiều trong thế trận mà đội tuyển Việt Nam mất khả năng kiểm soát trước Philippines, nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo.

Ở cánh phải, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể chọn Tài Lộc hoặc Hoàng Hên nếu họ không được sử dụng ở tuyến giữa. Nguyễn Hai Long vẫn phù hợp hơn trong vai trò vào sân ở hiệp 2.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam

Thủ môn: Lê Giang Patrik;

Hậu vệ: Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Minh;

Tiền vệ: Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Võ Hoàng Minh Khoa, Cao Pendant Quang Vinh;

Tiền đạo: Nguyễn Tài Lộc, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Đình Bắc.