ASIAD 2026: Trung Quốc giữ ngôi đầu, Việt Nam có 19 huy chương

Ngày thi đấu 28/9/2026 - ngày thi đấu thứ chín tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương, với 132 huy chương Vàng, 53 huy chương Bạc và 45 huy chương Đồng.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 41 huy chương Vàng, 68 huy chương Bạc và 63 huy chương Đồng.

Đứng thứ ba là Hàn Quốc với 21 huy chương Vàng, 26 huy chương Bạc và 44 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Uzbekistan đứng thứ tư với 12 huy chương Vàng, 17 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng; thứ năm là Kazakhstan với 9 huy chương Vàng, 13 huy chương Bạc và 23 huy chương Đồng; thứ sáu thuộc về Thái Lan với 9 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng...

Đoàn thể thao Việt Nam không thay đổi vị trí, xếp thứ 21 với 19 huy chương./.