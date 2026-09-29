Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 2026 hôm nay 29.9: Việt Nam quyết đấu Hồng Kông (Trung Quốc)

Trước lượt trận cuối bảng C, cả Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) đều đã hết cơ hội đi tiếp sau khi cùng nhận hai thất bại 0-3 trước Ấn Độ và Qatar.

Đội tuyển Việt Nam (áo xanh) sẽ hướng đến một trận thắng danh dự trước khi chia tay đại hội. Ảnh: AVC

Vì vậy, cuộc chạm trán giữa hai đội mang ý nghĩa danh dự, đồng thời là cơ hội để mỗi bên tìm kiếm chiến thắng trước khi chia tay giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam chưa có được kết quả như kỳ vọng, dù từng thể hiện nhiều thời điểm tích cực.

Đặc biệt, trong trận gặp Qatar, Ngọc Thuân và các đồng đội đã tạo ra thế trận giằng co, thậm chí có lúc vươn lên dẫn điểm. Tuy nhiên, những hạn chế ở các tình huống quyết định khiến Việt Nam không thể tạo bất ngờ và thua 0-3.

Ở trận đấu cuối, HLV Federico Rampazzo được kỳ vọng sẽ tiếp tục sử dụng đội hình giàu sức chiến đấu, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ thể hiện khả năng.

Hồng Kông (Trung Quốc) là đối thủ không mạnh, đó là cơ hội để đội tuyển Việt Nam hướng đến một màn trình diễn tích cực và khép lại ASIAD 2026 bằng chiến thắng.

Sau hai trận thua, mục tiêu của tuyển Việt Nam không còn là tấm vé vào tứ kết mà là thể hiện đúng năng lực, cải thiện những điểm còn hạn chế và tích lũy kinh nghiệm từ sân chơi châu lục.

Ngoài trận Việt Nam - Hồng Kông (Trung Quốc), ngày 29.9 còn diễn ra các trận đấu thuộc lượt cuối vòng bảng ở các bảng A, B, C và D.

Lịch thi đấu ngày 29.9:

8h00: Thái Lan - Kyrgyzstan (bảng B)

8h00: Việt Nam - Hồng Kông (Trung Quốc) (bảng C)

10h00: Kazakhstan - Uzbekistan (bảng A)

10h00: Đài Bắc Trung Hoa - Philippines (bảng D)

14h00: Indonesia - Iran (bảng B)

14h00: Ấn Độ - Qatar (bảng C)

17h20: Trung Quốc - Hàn Quốc (bảng D)

17h20: Nhật Bản - Pakistan (bảng A)