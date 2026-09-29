UEFA Nations League: Olise giúp Pháp hạ Bỉ, Italia thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ

Ousmane Dembélé ăn mừng cùng Michael Olise. (Ảnh: B/R Football)

Tâm điểm tại Brussels (Bỉ) diễn ra cân bằng và có nhiều cơ hội cho cả hai đội. Pháp không có đội trưởng Kylian Mbappe vì chấn thương, trong khi huấn luyện viên Zinedine Zidane thay tới chín vị trí so với đội hình thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt mở màn.

Trong hiệp 1, Désiré Doué đưa bóng trúng xà ngang, còn Lucas Da Cunha dứt điểm trúng cột dọc sau giờ nghỉ. Phía Bỉ cũng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở phút 88. Vào sân từ ghế dự bị, Olise có pha đi bóng từ giữa sân, vượt qua hàng phòng ngự chủ nhà trước khi dứt điểm chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Chiến thắng 1-0 giúp Pháp toàn thắng hai lượt đầu và nối dài khởi đầu thuận lợi dưới thời Zidane.

Sau trận, trung vệ Brandon Mechele của Bỉ tiếc nuối khi đội chủ nhà để thua khi gần hết giờ. Anh cho rằng Bỉ đã tạo được cơ hội, hạn chế tốt đối phương và một kết quả hòa sẽ phản ánh công bằng hơn diễn biến trên sân.

Ở Bursa (Thổ Nhĩ Kỳ), Italia trở lại mạnh mẽ sau thất bại 0-2 trước Bỉ ở lượt mở màn. Alessandro Bastoni mở tỷ số ngay phút thứ 9, trước khi Davide Frattesi và cầu thủ ra mắt Michael Kayode giúp đội khách dẫn 3-0 chỉ sau 27 phút. Baris Alper Yilmaz rút ngắn cách biệt đầu hiệp 2, nhưng Pio Esposito nhanh chóng đánh đầu ấn định chiến thắng 4-1 cho Italia.

Huấn luyện viên Roberto Mancini đánh giá Italia đã chơi tốt trong khả năng gây sức ép, kiểm soát bóng và triển khai tấn công. Ba điểm trước Thổ Nhĩ Kỳ giúp đội bóng áo thiên thanh lấy lại đà trước chuyến làm khách của Pháp ở lượt trận tiếp theo.

Tại League B, Bosnia và Herzegovina thắng Romania 4-2 ngay trên sân khách, trong khi Thụy Điển vượt qua Ba Lan 3-1 để duy trì thành tích toàn thắng và dẫn đầu bảng B4. Hai trận thuộc bảng B2 giữa Georgia-Ukraine và Bắc Ireland-Hungary đều kết thúc với tỷ số 0-0.

Ở League C, Montenegro tiếp tục có chiến thắng kịch tính khi đánh bại Armenia 3-2 nhờ bàn của Aleksa Latkovic ở phút cuối, qua đó toàn thắng hai lượt đầu và tạo khoảng cách ba điểm ở ngôi đầu bảng C2. Latvia và Cyprus hòa 0-0.

Kết quả UEFA Nations League tối 28/9, rạng sáng 29/9 League A - bảng A1 Bỉ 0-1 Pháp Thổ Nhĩ Kỳ 1-4 Italia League B - bảng B2 Georgia 0-0 Ukraine Bắc Ireland 0-0 Hungary League B - bảng B4 Romania 2-4 Bosnia và Herzegovina Thụy Điển 3-1 Ba Lan League C - bảng C2 Armenia 2-3 Montenegro Latvia 0-0 Cyprus

Cũng trong tối 28/9 rạng sáng ngày 29/9 còn diễn ra một số trận giao hữu quốc tế đáng chú ý. Sau thất bại ở World Cup 2026, Đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục hứng chịu trận thua 1-4 trước Uruguay. Trong khi đó, Nhật Bản nối dài thành tích ấn tượng bằng chiến thắng 2-1 trước Venezuela.

Vào 17 giờ chiều nay, 29/9, Australia sẽ có trận tái đấu với Brazil. Cách đây 3 ngày, hai đội đã hòa nhau 1-1, trong đó đội bóng 5 lần vô địch thế giới chỉ có thể tránh khỏi thất bại ở những phút bù giờ.