Hương trà níu lòng du khách

Một trong những điểm đến đang tạo nên trải nghiệm ấy là Hợp tác xã Tâm Trà Thái Sinh, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương.

Du khách trải nghiệm trên nương chè.

Đến Hợp tác xã Tâm Trà Thái Sinh, câu chuyện về một vùng đất, con người được bắt đầu ngay bên ấm trà. Chén trà nóng giữa một không gian thưởng trà thoáng rộng làm ký ức về những đời chè, đời người như sống dậy và bước vào cuộc sống hiện đại.

Hương vị đồng quê nơi chén trà vừa nhấp môi làm cảm xúc ùa về, ai nấy cùng muốn được bước ra một không gian thoáng đãng, với nương chè trăm tuổi của hợp tác xã Tâm Trà Thái Sinh.

Giữa miền chè mênh mang sắc xanh, những nông dân vùng chè và du khách gặp gỡ, trò chuyện thân thiện như đã quen thân từ lâu. Ông Nguyễn Trung Quân, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ với chúng tôi: Tôi biết các điểm tham quan tại Tâm Trà Thái Sinh chủ yếu qua Facebook, Tiktok, YouTube và các trang web du lịch. Qua những nguồn thông tin này, tôi thấy cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm đặc trưng nên đến đây để tham quan và khám phá thực tế.

Trên nương chè, du khách được trải nghiệm trực tiếp với công việc của nông dân vùng chè, tự tay hái những búp chè xanh, ngắm nhìn từng lõng chè trải dài tít tắp, trò chuyện, tìm hiểu về kỹ năng trồng chè, thu hái, chế biến chè.

Những trải nghiệm đời thường ấy khiến cho tâm hồn mỗi người trở nsên sảng khoái, thoải mái và có ấn tượng sâu đậm hơn với vùng chè Thái Nguyên.

Ông Hồ Nhật Quang, du khách đến từ Đà Nẵng, cho biết: Các điểm tham quan tại Tâm Trà Thái Sinh có cảnh quan đẹp, không gian thoáng mát, phù hợp để nghỉ ngơi và trải nghiệm. Người dân địa phương thân thiện, nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ du khách khi cần. Các dịch vụ như ăn uống, tham quan, vui chơi và lưu trú cơ bản đáp ứng được nhu cầu của khách…

Trước đây, nông dân vùng chè sản xuất theo hộ gia đình. Đến những năm gần đây, các hộ làm chè đã liên kết lại để tạo nên vùng sản phẩm đặc trưng, xây dựng thương hiệu mạnh.

Tâm Trà Thái Sinh là một trong những mô hình như thế. Hợp tác xã được hình thành trên cơ sở liên kết lại của 12 hộ dân làm chè trong vùng, với diện tích chè thương phẩm gần 30ha, trong đó có gần 9ha được chứng nhận mã vùng trồng theo tiêu chuẩn EVFT; gần 7ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, phần diện tích còn lại được chăm sóc theo hướng VietGAP.

Trong sản xuất, kinh doanh, Hợp tác xã luôn coi trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, lấy chất lượng sản phẩm làm tiêu chí hàng đầu để xây dựng thương hiệu.

Bên bàn trà, câu chuyện làm mọi người xích lại gần nhau.

Trong không gian thưởng trà của Hợp tác xã được bày trí nhiều bằng khen, giấy chứng nhận ghi nhận những thành tích đơn vị đạt được trong nhiều năm qua. Đó cũng là những dấu mốc quan trọng, ghi lại từng giai đoạn phát triển của Hợp tác xã, từ quá trình xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm đến việc quảng bá văn hóa trà Thái Nguyên.

Với du khách, những phần thưởng được trưng bày trang trọng không chỉ cho thấy sự nỗ lực của người làm chè, mà còn góp phần tạo thêm câu chuyện để mỗi chén trà khi thưởng thức trở nên ý nghĩa hơn.

Bà Hoàng Thị Tân, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái Sinh, chia sẻ: Điểm đến của chúng tôi có nhiều sản phẩm và trải nghiệm đặc trưng để thu hút du khách. Nổi bật là cảnh quan thiên nhiên, không gian văn hóa bản địa và những nét sinh hoạt truyền thống của người dân địa phương. Du khách có thể tham quan các địa điểm nổi tiếng, thưởng thức những món ăn đặc sản, tìm hiểu nghề truyền thống và giao lưu với cộng đồng dân cư.

Nhiều sản phẩm chè của Hợp tác xã Tâm Trà Thái Sinh đạt OCOP 4 sao.

Bên bàn trà, ông Vũ Văn Vệ, du khách đến từ Hà Nội, phấn chấn: Tâm Trà Thái Sinh có cảnh quan thiên nhiên đẹp, không khí trong lành và mang nét đặc trưng riêng. Tôi rất ấn tượng với những đồi chè xanh, không gian yên bình và vẻ đẹp gần gũi của vùng quê…

Qua câu chuyện, chúng tôi được biết thêm: Trong những ngày đón khách, khu vực thưởng trà thường có nhiều đoàn du khách ghé thăm. Người thưởng thức từng ngụm trà xanh, cảm nhận vị chát dịu ban đầu rồi dần lắng lại bằng vị ngọt hậu; người chăm chú tìm hiểu cách pha trà, cách nhận biết hương vị của chè Tân Cương.

Từ lâu, không gian thưởng trà của Hợp tác xã đã trở thành điểm dừng chân để du khách nghỉ ngơi, trò chuyện và cảm nhận văn hóa trà. Qua mỗi chén trà được trao mời, câu chuyện về vùng đất, con người và nghề chè Tân Cương cũng được kể một cách tự nhiên, gần gũi.

Cũng như các điểm đến khác trong vùng lõi “Đệ nhất danh trà” Tân Cương, Hợp tác xã Tâm Trà Thái Sinh có đa dạng các sản phẩm về chè được trưng bày phục vụ du khách mua làm quà tặng.

Các sản phẩm chè được trưng bày khá đa dạng, tạo nên một không gian vừa giới thiệu sản phẩm, vừa giúp du khách thuận tiện tham quan, lựa chọn. Mỗi sản phẩm không chỉ mang hương vị đặc trưng của chè Tân Cương, mà còn góp phần kể câu chuyện về vùng đất, người làm chè và giá trị của sản phẩm địa phương.

Cùng với các dòng chè truyền thống, Hợp tác xã còn phát triển thêm những sản phẩm như kẹo trà xanh và các dòng chè ướp hương sen. Hương trà kết hợp với sắc và hương tự nhiên của sen tạo nên sản phẩm vừa mang nét đặc trưng của trà Việt, vừa thuận tiện để du khách lựa chọn.

Từ Tâm Trà Thái Sinh, du khách có thể tiếp tục với hành trình đến với Không gian văn hóa trà Tân Cương, nơi giúp du khách khám phá câu chuyện rộng hơn về vùng đất, con người Thái Nguyên.