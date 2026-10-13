Sẽ đặt giới hạn sử dụng AI trong tác phẩm dự thi

Với chủ đề “Hội tụ và Lan tỏa”, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026 không chỉ tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới cách làm báo, ứng dụng công nghệ gắn với tính chân thực, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và đưa những câu chuyện về người chiến sĩ Công an đến gần hơn với công chúng.

Liên hoan do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm/lần, là diễn đàn nghiệp vụ dành cho những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND). Qua các kỳ tổ chức, Liên hoan đã góp phần phát hiện, tôn vinh những tác phẩm có chất lượng, đồng thời tạo cơ hội để các cơ quan báo chí trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và tìm kiếm những cách làm hiệu quả trong tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XV năm 2026 phát biểu tại họp báo công bố Liên hoan

Tại kỳ Liên hoan năm nay, các tác phẩm dự thi được lựa chọn trong số những sản phẩm xuất sắc nhất đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1-11-2024 đến trước ngày 15-9-2026, chưa đoạt giải tại các cuộc thi báo chí cấp Trung ương.

* Ba loại hình dự thi Liên hoan gồm: truyền hình, phát thanh và điện ảnh, với nhiều thể loại cụ thể. - Truyền hình gồm có các thể loại: phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. - Phát thanh gồm: phóng sự, phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. - Điện ảnh gồm: phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu và phim ngắn. * Bên cạnh đó, Liên hoan sẽ tổ chức thi phát thanh viên, người dẫn chương trình dành cho các đơn vị Công an địa phương của 34 tỉnh thành trong cả nước.

Một trong những điểm đáng chú ý của kỳ Liên hoan lần này là quy mô tác phẩm dự thi, sự hiện diện ngày càng rõ nét của các định dạng nội dung số và những yêu cầu mới đối với chất lượng tác phẩm. Theo Ban tổ chức, tính đến thời điểm này đã có 56 đơn vị đăng ký tham gia, trong đó có 11 đơn vị ngoài lực lượng CAND, gồm các cơ quan như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và PT-TH các địa phương. Tổng cộng có 737 tác phẩm dự thi, phản ánh sự tham gia rộng rãi của các đơn vị làm báo và công tác tuyên truyền. Trong số này, truyền hình có 432 tác phẩm, phát thanh có 276 tác phẩm và điện ảnh có 29 tác phẩm.

Riêng thể loại phóng sự tiếp tục thu hút 286 tác phẩm, trở thành hạng mục có số lượng tác phẩm tham gia lớn nhất và mức độ cạnh tranh gay gắt nhất. Bên cạnh đó, 188 tác phẩm video trên nền tảng số và podcast cho thấy xu hướng mở rộng phương thức truyền tải thông tin, đáp ứng sự thay đổi trong thói quen tiếp nhận của công chúng. Cuộc thi phát thanh viên, người dẫn chương trình cũng có 47 thí sinh tham gia.

Đối với các tác phẩm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, đại diện Ban tổ chức cho biết Liên hoan không chia riêng theo ngạch đề tài mà đánh giá theo loại hình tác phẩm như phóng sự truyền hình, phóng sự phát thanh. Đây là nhóm đề tài khó, đòi hỏi sự đầu tư cả về nội dung lẫn cách thể hiện. Hội đồng giám khảo sẽ cân nhắc chất lượng tác phẩm và hiệu quả tuyên truyền để có đánh giá phù hợp.

Đề tài an ninh, trật tự cần đi sâu vào thực tiễn

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan nhấn mạnh yêu cầu lan tỏa các tác phẩm báo chí có giá trị, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và kiến thức phòng ngừa tội phạm trong nhân dân

Phát biểu tại họp báo, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan nhận định các đề tài về an ninh, trật tự trên hệ thống báo chí trong khoảng 2-3 năm trở lại đây có sự phát triển nổi bật. Không chỉ phản ánh cuộc đấu tranh với cái xấu, các tác phẩm ngày càng chú trọng xây dựng hình ảnh xã hội bình yên, hài hòa, phát triển, đồng thời phát hiện và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Cũng theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, sức hấp dẫn của đề tài an ninh, trật tự không chỉ nằm ở những vụ việc nổi bật hay chiến công của lực lượng Công an, mà còn ở khả năng phát hiện những vấn đề từ cơ sở, những câu chuyện gần gũi với người dân và những giải pháp có thể vận dụng vào thực tế. Đó cũng là nguồn chất liệu để báo chí phản ánh sinh động hoạt động của người chiến sĩ Công an trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn bình yên cuộc sống.

“Hội tụ” là sự hội tụ của con người, các loại hình báo chí, các nền tảng và kinh nghiệm sáng tạo; “Lan tỏa” là đưa những tác phẩm hay, những tấm gương đẹp, những thông điệp tích cực về an ninh, trật tự đến với đời sống, từng gia đình và từng người dân.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan

Bối cảnh tổ chức Liên hoan năm nay có những thay đổi đáng chú ý khi đây là năm đầu tiên hệ thống chính trị vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy được sắp xếp tinh gọn, địa bàn có nhiều thay đổi và lực lượng Công an cơ sở được củng cố, giao thêm trách nhiệm. Những chuyển động ấy mở ra nhiều vấn đề cần được báo chí quan tâm, từ hoạt động của Công an xã, phường trong bám địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đến công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong cho rằng đây chính là nguồn chất liệu quý để tạo nên những tác phẩm có hơi thở cuộc sống. Tuy nhiên, việc phản ánh thực tiễn không nên dừng lại ở việc nêu hiện tượng hay phân tích nguyên nhân. Ban tổ chức đặt kỳ vọng vào những tác phẩm có chiều sâu, phát hiện được vấn đề và đề xuất giải pháp thiết thực, có khả năng áp dụng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đây cũng là định hướng được Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức điều hành Liên hoan nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi về chất lượng các phóng sự dự thi. Theo ông, do phóng sự là thể loại được nhiều cơ quan báo chí thực hiện nên số lượng tác phẩm tham gia đông là điều dễ hiểu. Ban tổ chức chưa tiến hành chấm thi nên chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về chất lượng, tính phát hiện hay khả năng sáng tạo của các tác phẩm. Dù vậy, chiều sâu trong cách tiếp cận và giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự là những yếu tố được đặt ra trong quá trình đánh giá. Theo đó, một phóng sự có giá trị không chỉ nêu vấn đề và chỉ ra nguyên nhân, mà còn cần tìm kiếm hướng giải quyết có tính ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực tiễn.

Video số mở rộng, nhưng không thể đánh đổi tính chân thực

Đại diện Ban Tổ chức thông tin về Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026 tại sự kiện họp báo diễn ra sáng 13-10-2026 tại Hà Nội

Sự gia tăng của video trên nền tảng số là một trong những điểm nhấn của kỳ Liên hoan lần thứ lần thứ XV. Đây là lần thứ 2 hạng mục này được đưa vào chương trình dự thi Liên hoan, trong bối cảnh thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng đã thay đổi đáng kể. Người xem không còn chỉ theo dõi truyền hình theo khung giờ cố định mà ngày càng sử dụng điện thoại và các thiết bị cầm tay để tiếp cận tin tức qua báo điện tử, mạng xã hội, video ngắn và podcast.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, các tác phẩm trên nền tảng số vẫn phải đáp ứng những tiêu chí chất lượng chung của sản phẩm báo chí. Bên cạnh đó, lượt xem và tương tác cũng sẽ được tính đến trong quá trình đánh giá, bởi khả năng tiếp cận công chúng là một yếu tố cần xem xét khi đánh giá hiệu quả truyền thông. Tuy nhiên, mức độ tương tác không thể thay thế chất lượng nội dung, giá trị thông tin hay tính thuyết phục của tác phẩm.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất video cũng được đặt ra tại cuộc họp báo công bố Liên hoan. Theo chia sẻ của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, AI có thể được sử dụng trong các tác phẩm dự thi nhưng tỷ lệ tối đa là 20% thời lượng video và chủ yếu dành cho các yếu tố đồ họa, bảng biểu, hiệu ứng hoặc hình ảnh minh họa kỹ thuật phù hợp, còn phần nội dung minh họa bằng hình ảnh AI sẽ không được tính điểm.

Quan điểm của chúng tôi là có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng tỷ lệ sử dụng chỉ đảm bảo tối đa 20%, bao gồm các đồ họa mang tính minh họa. Còn minh họa nội dung bằng AI thì không chấm điểm. Với đề tài an ninh, trật tự, phải là hình ảnh chân thực mới có tính thuyết phục khán giả.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức điều hành Liên hoan

Lý giải thêm về quy định này, đại diện Ban tổ chức cho biết, đặc thù của các tác phẩm về an ninh, trật tự đòi hỏi tính chân thực và sức thuyết phục. Những hình ảnh ghi lại sự việc thật, hoạt động nghiệp vụ thật hoặc tình huống phát sinh trong đời sống có giá trị riêng mà hình ảnh tạo dựng khó thay thế. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn dẫn lại trường hợp một video ghi lại cảnh công nhân lái máy xúc tình cờ quay được hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Hà Giang cũ cứu một gia đình bị lũ cuốn trôi, thu hút lượng người xem lớn. Theo ông, chính tính chân thực và giá trị của khoảnh khắc được ghi lại đã tạo nên sức lan tỏa cho video.

Tuy nhiên quan điểm này không đồng nghĩa phủ nhận khả năng ứng dụng công nghệ mới. Ngược lại, Liên hoan được xem là dịp để những người làm truyền thông cùng đánh giá việc sử dụng AI sao cho phù hợp, rút ngắn thời gian sản xuất và tăng hiệu quả thể hiện mà vẫn bảo đảm vai trò sáng tạo của con người. Trung tướng Đỗ Triệu Phong cho biết, sau kỳ Liên hoan, Ban tổ chức mong muốn cùng các đơn vị nhìn nhận một cách khoa học về tỷ lệ ứng dụng công nghệ, hàm lượng sáng tạo cá nhân và khả năng duy trì những quy định phù hợp ở các kỳ tiếp theo.

Thử thách "đột xuất" với thí sinh thi dẫn chương trình

Liên hoan thu hút sự quan tâm của đông đảo cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, với 737 tác phẩm dự thi của 56 đơn vị

Bên cạnh các loại hình tác phẩm, cuộc thi phát thanh viên, người dẫn chương trình tiếp tục được duy trì như một nội dung nghiệp vụ đặc thù của Liên hoan. Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, không nhiều cuộc thi truyền hình, phát thanh trên cả nước có hạng mục này, trong khi tại Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng làm công tác tuyên truyền vẫn giữ vai trò quan trọng và hoạt động tích cực.

Theo số liệu thông kế, tham gia hạng mục này ở Liên hoan năm nay có 47 thí sinh. Mỗi đơn vị cử từ 1-2 người, hướng tới đội ngũ cán bộ không chỉ có khả năng dẫn chương trình mà còn chủ động tác nghiệp, xử lý thông tin trong những tình huống phát sinh.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, yêu cầu đối với người dẫn chương trình cũng thay đổi theo sự phát triển của báo chí hiện đại. Nếu trước đây, công việc chủ yếu là đọc bản tin đã được chuẩn bị, thì hiện nay người dẫn cần có khả năng biên tập, tự xây dựng lời dẫn và thể hiện thông tin trực tiếp tại hiện trường. Ban tổ chức dự kiến sẽ cùng Ban giám khảo đưa ra những tình huống cụ thể để thí sinh xử lý trong thời gian ngắn, chẳng hạn đứng tại một khu phố và nhận tình huống giả định về cháy, hỏa hoạn, với khoảng 3 phút chuẩn bị.

Thành phần giám khảo có sự tham gia của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực dẫn chương trình, trong đó có MC Thảo Vân, MC Hữu Bằng. Qua hình thức thi này, Ban tổ chức muốn đánh giá khả năng ứng biến, sự linh hoạt và bản lĩnh nghề nghiệp của người dẫn trong môi trường tác nghiệp thực tế, thay vì chỉ thể hiện tốt trong điều kiện trường quay thuận lợi.

Điện ảnh tăng số lượng, chương trình khai mạc có yếu tố nhạc kịch

Một điểm đáng chú ý khác tại Liên hoan năm nay là sự gia tăng số lượng tác phẩm ở mảng điện ảnh. Theo đó Liên hoan ghi nhận 29 tác phẩm điện ảnh dự thi, trong đó có 2 phim truyền hình dài tập. Phần lớn tác phẩm thuộc nhóm phim tài liệu, phóng sự mang tính điện ảnh, không phải phim phát hành ngoài rạp chiếu.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong đánh giá đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự quan tâm và đầu tư của các đơn vị Công an địa phương cũng như các cơ quan bên ngoài lực lượng đối với lĩnh vực này. Sự gia tăng về số lượng cũng đặt ra kỳ vọng về chất lượng, chiều sâu khai thác và cách thể hiện những câu chuyện gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Tại lễ khai mạc diễn ra vào 20h tối 22-10 tới tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ban tổ chức dự kiến đưa vào những tác phẩm nghệ thuật mang tính nhạc kịch, tạo điểm mới so với các chương trình trước đây. Tinh thần “Hội tụ và Lan tỏa” sẽ được thể hiện qua các tiết mục, trong đó có hình ảnh diễn viên tái hiện hoạt động tác nghiệp báo chí. Cách tiếp cận này hướng tới kết hợp yếu tố nghệ thuật với câu chuyện nghề nghiệp, qua đó làm nổi bật công việc của những người làm truyền thông trong lực lượng CAND.

Lễ khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra lúc 20h ngày 22-10-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 phố Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội; được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV và livestream trên các nền tảng số của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 27-10-2026 tại cùng địa điểm.

Trong khuôn khổ Liên hoan còn có 2 cuộc hội thảo chuyên đề: "Dữ liệu công nghệ số, nền tảng an toàn cho báo chí Công an trong kỷ nguyên mới" và "Hội tụ - phân phối nội dung đa nền tảng tại Cục Truyền thông CAND". Các hoạt động được tổ chức nhằm tăng cường trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và cập nhật xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hương tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, thăm Hoàng thành Thăng Long, tìm hiểu quy trình sản xuất của Đài Truyền hình Việt Nam và sinh hoạt chính trị tại tỉnh Ninh Bình...

Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, ý nghĩa của Liên hoan không dừng ở việc đánh giá chất lượng tác phẩm hay trao giải cho những sản phẩm xuất sắc. Điều quan trọng hơn là lựa chọn được những tác phẩm có khả năng tiếp tục lan tỏa sau cuộc thi, giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, trang bị kiến thức phòng ngừa tội phạm và nhận diện những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trong cuộc sống.

Đặc biệt, các tác phẩm dự thi đều xuất phát từ thực tiễn công tác của lực lượng CAND. Qua những câu chuyện được phản ánh, các đơn vị có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau, nhận diện những cách làm hiệu quả và xem xét khả năng vận dụng vào thực tiễn địa phương. Đồng thời, việc lắng nghe phản hồi từ người dân cũng có ý nghĩa quan trọng để đánh giá liệu các giải pháp được đề xuất có thực sự phù hợp, thuyết phục và đáp ứng yêu cầu của cuộc sống hay không.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh, trong phạm vi một kỳ Liên hoan không thể giải quyết toàn bộ những vấn đề đặt ra đối với báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Tuy nhiên, thông qua việc đánh giá tác phẩm, trao đổi nghiệp vụ và nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại, Liên hoan có thể gợi mở hướng đi để các cơ quan báo chí cùng nghiên cứu, điều chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động.