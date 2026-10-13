Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 sẽ diễn ra từ 22 - 27/10

Theo ban tổ chức, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22/10 đến 27/10 tại thành phố Hà Nội với chủ đề: "Hội tụ và Lan tỏa". Sự kiện do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức 2 năm/lần.

Họp báo liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Hoạt động trọng tâm của Liên hoan năm 2026 là tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/11/2024 đến trước ngày 15/9/2026 (chưa đoạt giải tại các cuộc thi báo chí cấp Trung ương) ở 3 loại hình: Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh, với các thể loại.

Bên cạnh đó, thông qua nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa được tổ chức, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân là dịp để những người làm báo và công tác tuyên truyền trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, phối hợp sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền thông và cùng chia sẻ về những vấn đề đang quan tâm, nhằm phục vụ khán thính giả tốt hơn.

Về tác phẩm dự thi: Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký tham gia Liên hoan của 56 đơn vị, trong đó có nhiều đơn vị ngoài lực lượng Công an nhân dân. 737 tác phẩm dự thi đã được gửi về tham gia tranh giải (Truyền hình: 432; Phát thanh: 276; Điện ảnh: 29 tác phẩm). Trong đó, thể loại Phóng sự tiếp tục thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất (286 tác phẩm). Đây cũng là thể loại có sự cạnh tranh nhất giữa các đơn vị dự thi với nhiều đề tài phong phú, phản ánh bức tranh thời sự của địa phương trong thời gian qua. Các vấn đề về an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt là đề tài nổi bật. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào công tác Công an và công tác tuyên truyền là điểm nhấn được nhiều đơn vị quan tâm khai thác. Bên cạnh đó có tổng số 47 thí sinh thi phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân thông tin về liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đặc biệt, năm 2026 ghi nhận số lượng các tác phẩm dự thi video trên nền tảng số, podcast tăng ấn tượng (188 tác phẩm). Thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ của báo chí truyền thông theo xu hướng số hóa và các định dạng nội dung mới.

Cũng theo ban tổ chức, so với kỳ liên hoan trước, thành phần Ban giám khảo Liên hoan năm nay tiếp tục được đổi mới, là các đại diện có uy tín, kinh nghiệm.

Liên hoan cũng có các hoạt động bên lề, hai hội thảo "Dữ liệu công nghệ số - Nền tảng an toàn cho Báo chí Công an trong kỷ nguyên mới" và "Hội tụ - Phân phối nội dung đa nền tảng tại Cục Truyền thông Công an nhân dân" sẽ được tổ chức theo hướng hội tụ đối tượng – lan tỏa nội dung vì sự phát triển của truyền thông Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra kỳ Liên hoan năm nay còn diễn ra các hoạt động ý nghĩa như: Dâng hương tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn và thăm Hoàng thành Thăng Long; tham quan quy trình sản xuất của Đài Truyền hình Việt Nam; sinh hoạt chính trị tại tỉnh Ninh Bình...

Tại họp báo, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (Trưởng Ban tổ chức) cho biết, kỳ Liên hoan lần này diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt. Đây là năm cả hệ thống chính trị vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, địa bàn có nhiều thay đổi, lực lượng Công an cơ sở được củng cố, gần dân hơn và được giao thêm trách nhiệm. Chính ở những thay đổi ấy, báo chí có rất nhiều đề tài để phản ánh: người chiến sĩ Công an xã, phường bám địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giữ vững bình yên từ cơ sở. Đó là chất liệu quý để tạo nên những tác phẩm sống động, giàu hơi thở cuộc sống.

Cũng theo Cục trưởng Đỗ Triệu Phong, chúng ta đang ở giữa làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, được dẫn dắt bởi tinh thần đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Báo chí không đứng ngoài làn sóng ấy. Cách công chúng tiếp cận thông tin đã thay đổi căn bản, từ màn hình tivi, sóng phát thanh sang điện thoại di động, mạng xã hội, podcast và video ngắn. Người làm truyền thông hôm nay phải vừa giữ vững bản lĩnh chính trị và chuẩn mực nghề nghiệp, vừa làm chủ công nghệ, thích ứng với thói quen tiếp nhận thông tin mới. Vì vậy, Ban Tổ chức xác định yêu cầu xuyên suốt của kỳ Liên hoan lần này là chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực và đẩy mạnh chuyển đổi số theo xu hướng truyền thông hiện đại.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân trả lời câu hỏi của các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chia sẻ thêm về chủ đề của Liên hoan "Hội tụ và Lan tỏa", Cục trưởng Đỗ Triệu Phong cho biết, "Hội tụ" là sự hội tụ của con người, của các loại hình báo chí, của các nền tảng và của kinh nghiệm, sáng tạo từ Công an các đơn vị, địa phương cùng các cơ quan báo chí ngoài lực lượng. "Lan tỏa" là mong muốn để những tác phẩm hay, những tấm gương đẹp, những thông điệp tích cực về an ninh, trật tự không dừng lại trong khán phòng hay trên một kênh phát sóng, mà đi vào đời sống, đến với từng gia đình, từng người dân.

Để kỳ Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 thành công tốt đẹp, Cục Truyền thông Công an nhân dân mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí, lan tỏa các tác phẩm về đề tài an ninh trật tự và lực lượng Công an nhân dân tới đông đảo công chúng, khán thính giả.