Học sinh Hà Nội lan tỏa lối sống xanh, chung tay bảo vệ môi trường

Hành trình của những món đồ cũ

Tại điểm tập kết của dự án Striped Project ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội), những túi giấy, sách truyện, quần áo cũ và chai lọ liên tục được chuyển đến. Các thành viên nhanh chóng phân loại, kiểm đếm, sắp xếp từng nhóm vật liệu để thuận tiện cho việc vận chuyển và xử lý.

Các thành viên đến tận nhà người dân cách điểm tập kết nhiều cây số để thu gom phế liệu. Ảnh: Minh Hà

Gần 180 học sinh tham gia tổ chức chương trình “Lượm Đây II 2026: ROSIQUE” đã trực tiếp đến các hộ dân, doanh nghiệp và tổ chức để nhận đồ quyên góp. Ban tổ chức xây dựng mạng lưới 240 “mối lượm”, gồm 180 hộ dân và gần 60 đầu mối từ doanh nghiệp, tổ chức bên ngoài, giúp người dân thuận tiện gửi tặng đồ cũ.

Trong số những người mang đồ đến quyên góp có Cao Văn Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ nhà cách điểm tập kết khoảng 8km, Minh mang theo 12kg giấy và chai lọ, trong đó phần lớn là những đề Hóa học đã làm xong được em giữ lại trong khoảng một tháng. “Gia đình em đều giữ lại những chai lọ đã qua sử dụng thay vì vứt đi. Em thấy việc quyên góp rất ý nghĩa khi có thể bảo vệ môi trường và giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, Minh chia sẻ.

Chương trình còn nhận được sự hưởng ứng của người dân. Chị Ngô Thị Liên, ở phường Cầu Giấy vốn có thói quen gom giấy, bìa để bán cho người thu mua đồng nát. Sau khi được dự án liên hệ, chị đóng gói số giấy, bìa để gửi tặng. “Các bạn trẻ tự tổ chức được hoạt động ý nghĩa như thế này cũng là một lời nhắc nhở để chúng tôi chú ý hơn đến lối sống bảo vệ môi trường”, chị Liên chia sẻ.

Chương trình “Lượm Đây II 2026: ROSIQUE” được tổ chức trong hai ngày 10 và 11-10 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Chương trình thu gom được 6,5 tấn giấy, 455kg sách truyện, 2 tấn quần áo cũ và 120kg chai lọ.

Sự tham gia của các hộ gia đình giúp mở rộng nguồn vật liệu thu gom, đồng thời cho thấy vai trò của cộng đồng trong việc duy trì thói quen phân loại, tái sử dụng đồ cũ. Khi có địa chỉ tiếp nhận phù hợp, những vật dụng còn giá trị có thêm cơ hội được sử dụng hiệu quả.

Năm 2026, chương trình đến điểm trường Lũng Hoài, trao tặng nhiều đồ dùng sinh hoạt, sách vở cùng 20 triệu đồng cho nhà trường và các em nhỏ. Ảnh: Ban tổ chức

Nuôi dưỡng trách nhiệm, kết nối giá trị từ sự sẻ chia

Thành lập tháng 6-2015 bởi một nhóm học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội, Striped Project hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đặc biệt là hạn chế lãng phí giấy và tài nguyên gỗ. Qua nhiều năm hoạt động, dự án duy trì các chương trình liên kết, đưa vật liệu thu gom vào những hoạt động thiết thực.

Theo Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, Trưởng ban tổ chức Striped Project, vật liệu từ chương trình “Lượm Đây” được phân loại để phục vụ các hoạt động tiếp theo. Một phần giấy, chai lọ và vật liệu phù hợp được các thành viên chế tác thành sản phẩm thủ công, giới thiệu tại hội chợ “Giờ Phe”. Sách vở, quần áo và đồ dùng còn sử dụng tốt được lựa chọn để phục vụ chương trình “Ngày Tình Nguyện”, hướng đến hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao.

Bên cạnh đó, “Striped Tour” hướng đến giáo dục môi trường cho trẻ nhỏ thông qua trò chơi, hoạt động trải nghiệm và làm đồ thủ công tái chế. Qua những hoạt động gần gũi, trẻ được tiếp cận cách sử dụng đồ dùng tiết kiệm, phân loại vật liệu và giữ gìn không gian sống.

Các thành viên tổ chức phân loại sách cũ để tái chế, bán lại tại hội chợ The Phe. Ảnh: Minh Hà

Với “Ngày tình nguyện”, các thành viên đến những điểm trường còn khó khăn để tổ chức vui chơi, hoạt động giáo dục và trao tặng đồ dùng học tập, sinh hoạt. Năm 2026, chương trình đến điểm trường Lũng Hoài (xã Thượng Nung, tỉnh Thái Nguyên) và trao tặng sách vở, đồ dùng sinh hoạt cùng 20 triệu đồng cho nhà trường và các em nhỏ.

Việc kết nối các hoạt động cũng giúp những món đồ quyên góp được phân loại và sử dụng theo từng mục đích: Đồ còn tốt được trao tặng, vật liệu phù hợp được làm thành sản phẩm mới, còn hoạt động tại hội chợ góp phần tạo nguồn lực cho chương trình thiện nguyện, qua đó, bảo vệ môi trường gắn với tiết kiệm tài nguyên và chia sẻ với cộng đồng.

Quá trình tổ chức cũng giúp các thành viên rèn luyện kỹ năng và tinh thần trách nhiệm. Ngọc Khánh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ cho biết: “Em luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng với việc học, ví dụ như tranh thủ thứ Bảy và Chủ nhật như hôm nay, hoặc những buổi chiều không phải đến trường để tham gia hoạt động”.

Không chỉ nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mô hình liên trường của Striped Project tạo cơ hội cho học sinh tương tác và được học hỏi thêm kỹ năng mềm. Ảnh: Minh Hà

Trực tiếp theo sát các hoạt động của chương trình, cô Đoàn Thu Huyền, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Tuân đánh giá cao tinh thần chủ động của học sinh khi tự tổ chức thu gom, quyên góp. Theo cô Huyền, chương trình góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Cô mong muốn tinh thần này tiếp tục được nhân rộng trong học sinh nhà trường.

Từ những tập giấy được giữ lại, quần áo cũ được trao đi đến các hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng cao, Striped Project tạo cơ hội để học sinh và người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể. Điều quan trọng là thói quen tiết kiệm tài nguyên, phân loại và tái sử dụng đồ dùng cần được duy trì trong đời sống hằng ngày, để thông điệp sống xanh không dừng lại ở một chương trình tình nguyện.

Striped Project là dự án về môi trường và cộng đồng, thành lập tháng 6-2015 bởi một nhóm học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội. Dự án hướng tới nâng cao nhận thức về sử dụng tiết kiệm giấy và tài nguyên gỗ, khuyến khích học sinh, sinh viên, trẻ em và người dân quan tâm đến bảo vệ môi trường. Từ khi thành lập, dự án tổ chức nhiều hoạt động tại trường học, đồng thời kết nối với doanh nghiệp, tổ chức và các cơ quan truyền thông.