Xôi chè Hà Nội: Nốt trầm níu giữ nhịp thời gian

Xôi chè Bà Thìn là địa chỉ ẩm thực lâu năm tại khu phố cổ Hà Nội, lưu giữ nét giản dị của hàng quà quen thuộc với người Hà thành qua nhiều thập kỷ. Ảnh: PV

Từ khâu chuẩn bị đến khi phục vụ thực khách, những thao tác quen thuộc được duy trì, góp phần giữ nhịp sống của một hàng quà lâu năm giữa phố phường Hà Nội. Ảnh: PV

Xôi dẻo kết hợp cùng vị ngọt dịu của chè tạo nên nét hấp dẫn riêng của thức quà dân dã, gắn bó với ký ức ẩm thực của nhiều người Hà Nội. Ảnh: PV

Không chỉ có những thực khách lớn tuổi, quán còn thu hút người trẻ muốn khám phá hương vị ẩm thực Hà Nội xưa. Bạn Trần Diễm Quỳnh (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình thực sự muốn trải nghiệm và tìm hiểu xem người Hà Nội xưa đã thưởng thức và gìn giữ nếp sống ẩm thực rất riêng ấy ra sao”. Ảnh: PV

Từ gánh chè rong những năm 1930 đến hai cơ sở tại phố Hàng Bồ và phố Bát Đàn ngày nay, Xôi chè Bà Thìn tiếp tục duy trì hoạt động qua nhiều thế hệ. Đại diện quán chia sẻ: “Gánh chè là tâm huyết của cả gia đình, còn người tìm ăn thì mình còn nấu để không làm mất đi một thức quà quen thuộc của Hà Nội xưa”. Ảnh: PV

Không gian bên trong quán được bài trí giản dị, phục vụ nhu cầu thưởng thức xôi chè của thực khách tại khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: PV

Giữa những đổi thay của phố phường, xôi chè vẫn là nét bình dị trong văn hóa ẩm thực Hà Nội, được gìn giữ bởi sự bền bỉ của người làm nghề và sự tiếp nối của thực khách qua nhiều thế hệ. Ảnh: PV