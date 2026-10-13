Đưa hương trà vào bánh cuốn

Bà La Thị Tám khéo léo tráng những lớp bánh cuốn vị matcha trà xanh.

Đứng bên bếp, tôi dõi theo người thợ khéo léo tráng lớp bột bánh đầu tiên trên mặt khuôn nóng. Lớp bột mỏng nhanh chóng se lại, chuyển sang màu xanh cốm non. Nhìn những lớp bánh cuốn mềm, mỏng, tôi tò mò không biết hương trà sẽ hiện diện thế nào trong món ăn vốn quen thuộc với người Việt.

Bà La Thị Tám, thành viên Tổ hợp tác Tám Cương, phường Bắc Kạn, chia sẻ: Tráng bánh cuốn truyền thống chúng tôi đã có kinh nghiệm lâu năm, nhưng kết hợp trà xanh với bánh cuốn lại là câu chuyện khác. Chúng tôi phải cẩn thận, công phu thử từng công thức một mới tìm được vị trà rõ nét như bây giờ.

Chia sẻ của bà Tám cho thấy, để tạo nên một món ăn mới, điều khó không chỉ là ý tưởng mà còn ở cách kết hợp những nguyên liệu khác biệt sao cho hài hòa. Vị matcha không thể quá đậm, bởi vị chát sẽ lấn át món ăn; nhưng nếu quá nhẹ, hương trà lại khó nhận ra. Bột gạo cũng phải được điều chỉnh để lớp bánh vẫn giữ được độ mềm, dẻo vốn có.

Bên cạnh chiếc khuôn tráng bánh, phần nhân cũng được chuẩn bị. Thịt lợn xay được ướp gia vị rồi xào săn. Nếu lớp bánh mang đến nét mới lạ thì phần nhân vẫn giữ vị đậm đà của bánh cuốn truyền thống.

Người làm khéo léo đặt nhân vào giữa lớp bánh xanh rồi cuốn lại thành từng chiếc nhỏ. Những chiếc cuốn bánh đều nhau, mềm và bóng, được xếp ngay ngắn trên đĩa.

Bánh cuốn vị matcha mang sắc xanh cốm, phảng phất hương trà.

Sự kết hợp ấy còn được hoàn thiện bởi bát nước chấm đặt bên cạnh. Vị mặn, ngọt, chua, cay được cân chỉnh vừa phải. Khi miếng bánh mềm dẻo chấm vào nước chấm, vị đậm đà của nhân thịt hòa quyện với vị bánh và hương trà thanh nhẹ. Sự cân bằng giữa các thành phần góp phần tạo nên nét riêng cho món ăn.

Tôi thử một miếng, ấn tượng đầu tiên là độ mềm, dẻo của lớp bánh. Sau vị đậm đà của nhân thịt là thoáng hương trà nhẹ nhàng. Hương vị ấy không rõ nét như khi thưởng thức một ngụm trà nóng, mà chỉ thoang thoảng, vừa đủ để nhận ra đây không phải bánh cuốn thông thường.

Gần đó, bà Tăng Thị Hoàn, tổ 9, phường Đức Xuân, cũng vừa thưởng thức xong chiếc bánh cuốn. Bà cho biết: Bản thân tôi rất thích vị trà xanh trong các loại bánh. Nhưng hôm nay được thưởng thức bánh cuốn trà xanh, thấy thật tuyệt vời. Bánh ngon, đậm đà, hương vị thơm mát.

Còn chị Lê Thị Thanh Minh, tổ 1, phường Bắc Kạn bày tỏ: Vị rất lạ, nhìn hấp dẫn, mát mắt, ăn rất ngon.

Có lẽ, đó chính là những điều làm nên sự thú vị khi thưởng thức bánh cuốn vị trà xanh. Người làm không cố biến món bánh thành một món ăn hoàn toàn khác, mà giữ lại những nét thân thuộc: lớp bánh mềm, phần nhân thịt đậm đà, bát nước chấm hài hòa; đồng thời đưa vào đó hương vị đặc trưng của chè.

Bà La Thị Tám chia sẻ: Chúng tôi mong muốn chế biến món bánh cuốn một cách chỉn chu, chất lượng nhất đến tay khách hàng. Qua những phản hồi của thực khách, Tổ hợp tác Tám Cương sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Hương trà vốn gắn bó với đời sống người dân Thái Nguyên từ bao đời nay, giờ đây có thêm một cách hiện diện trong ẩm thực. Từ matcha, bột gạo Bao Thai, thịt lợn xay và những gia vị quen thuộc, một món ăn mới được tạo nên.

Không cầu kỳ, xa lạ, bánh cuốn vị trà xanh kể câu chuyện về trà bằng cách gần gũi hơn, qua màu sắc, hương thơm và trải nghiệm của người thưởng thức.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên đang đến gần. Tại đây, bên cạnh những chén trà đậm hương, thực khách có thể sẽ nhớ thêm một sắc xanh khác - màu xanh của những lớp bánh cuốn mang theo hương vị xứ Trà.