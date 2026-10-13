Nhận vé xem miễn phí Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 tại rạp Đại Nam

Vé được phát trực tiếp, số lượng có hạn và không áp dụng hình thức đăng ký trực tuyến.

Theo thông báo của Ban tổ chức, khán giả có thể đến nhận vé tại Rạp Đại Nam trong 2 khung giờ mỗi ngày: từ 9h đến 12h và từ 14h đến 17h (phát đến khi hết vé).

Khi đến nhận vé, khán giả cần mang theo căn cước công dân. Việc phát vé kết thúc khi hết số lượng, do đó, người xem cần chủ động sắp xếp thời gian đến nhận trong các khung giờ quy định.

Đông đảo người dân xếp hàng nhận vé xem Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 vào sáng 13.10, tại rạp Đại Nam. Ảnh: BTC

Diễn ra từ ngày 14 đến 23.10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 tác phẩm, biểu diễn tại 10 địa điểm trên địa bàn Thủ đô.

Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, mang chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”.

Các tác phẩm tham dự Liên hoan đa dạng về loại hình và cách tiếp cận đề tài, từ lịch sử, văn hóa đến những vấn đề của đời sống đương đại.

Trong đó có: Ai là cha tôi (Nhà hát Kịch Hà Nội), Huyền thoại tuổi thanh xuân (Sân khấu Lê Quý Dương), Người con gái Hà Nội (Nhà hát Kịch nói Quân đội), Lời của Tre (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), Cuốn truyện bị đốt (Sân khấu kịch Hồng Vân), Đạo học (Nhà hát Chèo Hà Nội), Cô gái đội mũ nồi xám (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam) và Ảo ảnh (Nhà hát Kịch Việt Nam)....

Việc mở cửa miễn phí tạo điều kiện để công chúng tiếp cận các tác phẩm sân khấu, đồng thời góp phần đưa hoạt động biểu diễn nghệ thuật đến gần hơn với đời sống văn hóa của người dân Thủ đô.