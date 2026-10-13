Đặc sản miệt vườn cuối mùa tăng giá, đắt ngang hàng cao cấp

Thị trường cá đồng đặc sản tại TP HCM đang bước vào giai đoạn sôi động khi mùa nước nổi dần khép lại. Trong số các mặt hàng được chú ý, cá bống trứng miền Tây nổi bật với mức giá tăng mạnh theo đà thu hẹp của nguồn cung.

Tại các chợ truyền thống, cá tươi chưa qua sơ chế hiện được thu mua với giá khoảng 300.000 đồng/kg, tăng từ mức 250.000 đồng/kg hồi đầu mùa. Sản lượng về các vựa cũng giảm đáng kể, nhiều nơi mỗi ngày chỉ gom được vài chục kilôgam, không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Giá bán lẻ còn cao hơn nhiều đối với cá đã sơ chế. Trên các kênh trực tuyến và tại những đại lý chuyên kinh doanh đặc sản miền Tây, một hộp cá bống trứng 300g có giá khoảng 240.000 đồng, tương đương 800.000 đồng/kg.

Mức giá này không chỉ phản ánh sự khan hiếm mà còn bao gồm công đoạn sơ chế thủ công. Cá phải được cắt đầu, làm sạch cẩn thận để giữ nguyên phần trứng trong bụng, đòi hỏi nhiều thời gian và sự tỉ mỉ.

Giá cá bống trứng tăng cao cũng mở ra cơ hội cho các dòng cá bống đặc sản khác. Đáng chú ý là cá bống cát mang trứng khai thác từ hồ Trị An, đang được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn tại các chợ và cửa hàng hải sản ở TP HCM.

Cá bống cát có thể được khai thác quanh năm, nhưng loại cá kích thước lớn, khoảng 10-15 con/kg, chỉ mang trứng vào mùa mưa. Sản lượng theo mùa hạn chế khiến mặt hàng này có giá cao hơn đáng kể so với cá bống cát thông thường.

So với cá bống trứng miền Tây, cá bống hồ Trị An có lợi thế về kích thước, thịt mềm, béo và thuận tiện cho việc bảo quản. Những đặc điểm này giúp sản phẩm trở thành lựa chọn thay thế đáng chú ý khi nguồn cá bống trứng cuối mùa ngày càng khó tìm.

Để góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã thả 10.200 con cá giống xuống hồ Trị An trong đợt đầu và dự kiến tiếp tục thả số lượng tương tự vào tháng 11. Tổng số cá giống dự kiến bổ sung trong năm là 20.400 con.

Hoạt động tái tạo nguồn lợi được kỳ vọng góp phần phục hồi các loài cá bản địa, trong đó có cá bống, đồng thời hỗ trợ duy trì sinh kế cho người dân khai thác thủy sản tại khu vực lòng hồ.