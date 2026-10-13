Vùng đất duy nhất trên thế giới không có phụ nữ là ở đâu?

Vùng đất là “nam nhân quốc” ở Hy Lạp

Núi Athos nằm trên bán đảo thứ ba và cũng là bán đảo đẹp nhất vùng Halkidiki, Hy Lạp với diện tích khoảng 335km². Đây là nơi sinh sống của cộng đồng các cư dân Kitô giáo có lịch sử từ thế kỷ IX.

Điểm khiến địa danh này trở nên bí ẩn và khác biệt là quy định nghiêm cấm phụ nữ, các loài động vật giống cái (ngoại trừ sinh vật bay trên trời), người bị hoạn, thậm chí cả nam giới không có râu đặt chân tới. Lệnh cấm có lịch sử hơn 1.000 năm và đến nay vẫn được thực thi chặt chẽ, tạo nên nét độc đáo cho “thánh địa dành riêng cho nam giới” giữa đất nước Hy Lạp.

Bán đảo Athos. Ảnh: Expedia.

Bên cạnh đó, Athos được mệnh danh là “Núi Thánh”, “quốc gia trong một quốc gia” và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1988.

Dù nằm trong lãnh thổ Hy Lạp, núi Athos có quy chế tự trị đặc biệt, với đời sống được quản lý theo các quy định của cộng đồng tu viện Chính thống giáo. Đây là một trong những trung tâm tu viện lâu đời và quan trọng của Chính thống giáo Đông phương.

Athos nổi tiếng với quần thể 20 tu viện Chính thống giáo Đông phương, trong đó 17 tu viện thuộc người Hy Lạp, còn 3 tu viện do người Nga, Serbia và Bulgaria quản lý. Mỗi tu viện là một cộng đồng khép kín, bao gồm nhà thờ, trang trại và khu sinh hoạt riêng.

Hiện có khoảng 2.000 tu sĩ (tất cả đều là nam giới) đang sinh sống tại đây. Quy định này đã được duy trì suốt hàng nghìn năm. Từ năm 1406, núi Athos chính thức cấm phụ nữ đặt chân lên vùng đất thiêng. Không chỉ con người, các loài động vật giống cái cũng bị cấm, ngoại trừ chim trời và một số ít mèo cái được nuôi để bắt chuột.

Athos nổi tiếng với quần thể 20 tu viện Chính thống giáo Đông phương, trong đó 17 tu viện thuộc người Hy Lạp, còn 3 tu viện do người Nga, Serbia và Bulgaria quản lý. Ảnh: Falstaff.

Ngay cả các vật dụng sinh hoạt, hình ảnh, trang phục hay tranh vẽ có liên quan đến phụ nữ cũng bị hạn chế nghiêm ngặt tại đây. Một số người đàn ông sống lâu năm trên núi Athos có thể chưa từng gặp phụ nữ ngoài đời. Trong đời sống tín ngưỡng của họ, Đức Mẹ Maria được tôn kính đặc biệt và giữ vị trí người phụ nữ thiêng liêng duy nhất trong cộng đồng tu viện.

Luật lệ nghiêm ngặt cho du khách

Chính sự khép kín đó khiến Athos trở thành điểm đến đầy tò mò với du khách quốc tế. Tuy nhiên, việc đặt chân đến “vương quốc của đàn ông” không hề dễ dàng.

Mọi du khách nước ngoài phải được Bộ Ngoại giao Hy Lạp phê duyệt, đồng thời tuân theo quy định của Cơ quan quản lý bán đảo Athos. Mỗi ngày chỉ có tối đa 25 nam giới không mang quốc tịch Hy Lạp được phép nhập cảnh và tất cả phải trên 18 tuổi.

Trong quá trình kiểm tra nhập cảnh, lực lượng chức năng có thể xác minh danh tính nhằm ngăn chặn các trường hợp tìm cách vượt qua lệnh cấm. Nếu phát hiện phụ nữ giả dạng nam giới để vào khu vực, họ có thể bị từ chối tiếp tục hành trình và buộc phải rời đi. Ngoài ra, du khách không được mang theo các sản phẩm hoặc vật nuôi thuộc giống cái theo quy định tại đây.

Nơi đây cấm tất cả phụ nữ, động vật giống cái và thậm chí cả đàn ông không có râu. Ảnh: Falstaff.

Người không thuộc Chính giáo cần đăng ký trước tối đa 6 tháng, trình bày rõ hoàn cảnh cá nhân, niềm tin tôn giáo, lý do đến Athos, thời gian lưu trú và thông tin chi tiết khác.

Thời gian ở lại tối đa là 4 ngày 3 đêm với lệ phí 30 Euro (hơn 900.000 đồng). Nếu muốn gia hạn, du khách phải gửi đơn xin hoãn đến Văn phòng hành hương của núi Athos.

Trên đảo, một số cơ sở lưu trú và cửa hàng do các tu sĩ quản lý có thể hỗ trợ du khách chỗ nghỉ miễn phí, nhưng khách thường được khuyên mang theo món quà nhỏ để bày tỏ sự cảm kích. Các tu viện tại đây còn lưu giữ nhiều báu vật có giá trị lịch sử và tôn giáo, từ tranh thánh, tượng điêu khắc đến bản thảo cổ, đồ vàng bạc và những món trang sức quý.

Dù không sở hữu cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, núi Athos lại hấp dẫn du khách bởi giá trị văn hóa - lịch sử sâu sắc và đời sống tâm linh biệt lập. Đây là nơi mà chỉ những người đàn ông có cơ hội trải nghiệm, một thế giới cổ xưa vẫn còn nguyên vẹn giữa nhịp sống hiện đại.