Quốc gia châu Á 4 năm liên tiếp 'hấp dẫn nhất thế giới'

Cửa hàng tiện lợi Lawson với tầm nhìn núi Phú Sĩ ở hậu cảnh là điểm check-in hot với du khách tại tỉnh Yamanashi, Nhật Bản. Ảnh: Vinny Anugraha/Pexels.

Ngày 6/10, tạp chí du lịch Condé Nast Traveler công bố kết quả giải thưởng thường niên Readers' Choice Awards 2026 phiên bản Mỹ. Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu hạng mục The Best Countries in the World (Quốc gia tốt nhất/hấp dẫn nhất thế giới), đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp giữ vị trí này. Trong bảng xếp hạng phiên bản Anh công bố cùng ngày, Nhật Bản đứng thứ 2.

Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) đánh giá kết quả cho thấy sức hút của điểm đến này đối với du khách Mỹ, đồng thời phản ánh sự phát triển trong giao lưu du lịch giữa hai nước. Trong năm nay, Nhật Bản triển khai chiến dịch thúc đẩy trao đổi du lịch Nhật Bản - Mỹ 2026.

Theo JNTO, những đánh giá tích cực liên tiếp không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của tài nguyên du lịch mà còn phản ánh sự hài lòng của du khách về lòng hiếu khách và mức độ an toàn tại Nhật Bản. Cơ quan này kỳ vọng kết quả bình chọn được giới thiệu rộng rãi trên thế giới sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm và thúc đẩy nhu cầu đến Nhật Bản.

Thời gian tới, JNTO sẽ tiếp tục quảng bá thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực đặc trưng của các địa phương, hướng tới thu hút khách đến những vùng ngoài các trung tâm du lịch lớn và phát triển du lịch bền vững.

Nhật Bản đón hơn 3 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng, lượng khách đạt khoảng 27,63 triệu lượt, giảm 2,7%.

Khách Trung Quốc giảm mạnh nhất trong các thị trường lớn, còn 418.000 lượt, thấp hơn 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái lại, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 850.500 lượt, theo sau là Đài Loan (Trung Quốc) đạt 666.000 lượt, Hong Kong (Trung Quốc) đạt 247.300 lượt.

JNTO cho biết nhu cầu du lịch Nhật Bản vẫn tăng tại nhiều thị trường Đông Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Australia trong kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, lượng khách từ một số thị trường giảm do nhu cầu du lịch Nhật Bản thường chững lại vào mùa hè tại Đông Nam Á. Bên cạnh đó, số chuyến bay bị cắt giảm và các chuyến phải hủy do bão cũng ảnh hưởng đến lượng khách.

Trước đó, Nhật Bản đón kỷ lục 42,7 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Du khách đi bộ trên con đường dẫn đến chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, Nhật Bản, ngày 13/1/2025. Ảnh: Paul Miller.

Top 10 quốc gia tốt nhất thế giới năm 2026 do độc giả bình chọn trên tạp chí Condé Nast Traveller (ấn bản Mỹ): 1. Nhật Bản (95,52 điểm) 2. Italy (94,80 điểm) 3. Ireland (94,15 điểm) 4. Campuchia (93,57 điểm) 5. Tây Ban Nha (93,37 điểm) 6. Bồ Đào Nha (93,36 điểm) 7. Pháp (93,14 điểm) 8. Hy Lạp (93,12 điểm) 9. Panama (93,02 điểm) 10. Việt Nam (92,99 điểm)