Tùng Dương mời 100 vũ công cùng Hòa Minzy hát 'Bắc Bling'' trong live concert lớn nhất sự nghiệp

"Bay về phía mặt trời" có sự góp mặt của ca sĩ Hòa Minzy

Sân khấu lớn, mở rộng ngôn ngữ biểu đạt

Live concert Bay về phía mặt trời sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19.12.2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Khác với những live concert trước đây chủ yếu diễn ra trong không gian nhà hát, lần này Tùng Dương lựa chọn sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn khán giả, mở ra không gian rộng lớn hơn để hiện thực hóa những ý tưởng dàn dựng.

Theo kế hoạch, sân khấu chương trình có chiều ngang lên tới 90m, với khoảng 30 tiết mục âm nhạc thuộc nhiều thể loại và sự tham gia của gần 100 vũ công đương đại.

Quy mô này tạo điều kiện để ê-kíp kết hợp âm nhạc với múa, ánh sáng và hình ảnh, xây dựng nhiều lớp biểu đạt cho các phần trình diễn.

Điểm đáng chú ý là múa đương đại không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn trở thành ngôn ngữ kể chuyện song hành với âm nhạc.

Qua những màn trình diễn được dàn dựng công phu, chuyển động của các vũ công góp phần làm nổi bật cảm xúc, tinh thần của từng ca khúc, đồng thời tạo thêm chiều sâu cho trải nghiệm sân khấu.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương luôn cho thấy tinh thần tìm tòi, không ngại thử thách bản thân với những hướng đi mới, từ các ca khúc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao đến những thử nghiệm với chất liệu dân gian và âm nhạc đương đại.

Trong hành trình ấy, tình yêu quê hương, đất nước là nguồn cảm hứng quan trọng, được anh gửi gắm qua những tác phẩm thấm đẫm tinh thần dân tộc và niềm tự hào về bản sắc Việt Nam.

Với nam ca sĩ, những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước không chỉ thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ mà còn góp phần khơi dậy tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc.

Âm nhạc có khả năng kết nối con người thông qua những giá trị chung về lịch sử và văn hóa. Vì thế, người nghệ sĩ cần tìm kiếm cách thể hiện mới để những giai điệu về đất nước tiếp tục chạm đến trái tim công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hòa Minzy cùng các nghệ sĩ trẻ tạo nên cuộc gặp gỡ âm nhạc giàu bản sắc văn hóa

Một trong những điểm nhấn của Bay về phía mặt trời là sự góp mặt của Hòa Minzy, nghệ sĩ khách mời thứ ba được công bố sau Phùng Khánh Linh và GREY D. Nữ ca sĩ sẽ xuất hiện trong chương nhạc Cội nguồn - Di sản, hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam.

Bên cạnh Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D cũng góp phần mở rộng màu sắc âm nhạc của đêm diễn. Phùng Khánh Linh mang phong cách giàu tính tự sự, chú trọng chiều sâu cảm xúc và dấu ấn sáng tạo cá nhân; trong khi GREY D đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc đương đại.

Việc kết hợp những nghệ sĩ có phong cách khác biệt cho thấy mong muốn của Tùng Dương trong việc tạo ra cuộc đối thoại giữa các thế hệ. Với anh, sự tiếp nối không nhất thiết phải diễn ra bằng những cách thể hiện giống nhau.

Khác biệt về phong cách, trải nghiệm và tư duy sáng tạo có thể trở thành nguồn năng lượng để các nghệ sĩ làm giàu thêm cho phần trình diễn.

Với khoảng 30 tiết mục, Bay về phía mặt trời được xây dựng theo ý tưởng xuyên suốt, kết nối những giá trị văn hóa, di sản với tinh thần hiện đại và khát vọng hướng tới tương lai.

Với ca sĩ Tùng Dương, những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước không chỉ thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ mà còn góp phần khơi dậy tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc

Những chất liệu âm nhạc gợi nhắc quê hương, đất nước và văn hóa Việt Nam sẽ được đặt bên cạnh các sắc thái đương đại. Cách tiếp cận này mở ra không gian để khán giả vừa nhận ra những giá trị thân thuộc, vừa đón nhận những cách thể hiện mới mẻ.

Đối với Tùng Dương, việc làm mới âm nhạc không đồng nghĩa với từ bỏ những giá trị đã tạo nên bản sắc.

Ngược lại, chính nền tảng văn hóa dân tộc đem đến cho người nghệ sĩ chất liệu để tìm tòi, thử nghiệm và mở rộng giới hạn biểu đạt. Tinh thần ấy được thể hiện qua cách tổ chức sân khấu, lựa chọn ngôn ngữ trình diễn và kết hợp những cá tính âm nhạc khác nhau.

Đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật, live concert Bay về phía mặt trời là dịp để Tùng Dương tiếp tục theo đuổi hành trình sáng tạo, đưa những chất liệu quen thuộc đến gần hơn với công chúng bằng cách thể hiện đương đại.

Chương trình dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19.12.2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.