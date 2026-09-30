Học để đổi mới, dạy để truyền cảm hứng

Từ việc vận dụng "Chiến lược 6C" vào giảng dạy, cô Don từng bước tạo cho học sinh cơ hội được lựa chọn, được thể hiện, được ghi nhận và quan trọng hơn là tự tin tham gia vào quá trình học tập.

"Chiến lược 6c"

Giờ Giáo dục thể chất của lớp 5A1 hôm nay vẫn rộn ràng như mọi khi. Với phương châm lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát triển toàn diện cả về thể chất, năng lực và phẩm chất, cô Tuyết Don vận dụng linh hoạt 6 yếu tố cốt lõi: tự tin, đóng góp, gắn kết, lựa chọn, rõ ràng/súc tích, công nhận/khen ngợi vào tiết học.

Trong mỗi hoạt động, cô không chỉ hướng dẫn học sinh thực hiện đúng kỹ thuật mà còn tạo cơ hội để các em lựa chọn mức độ thử thách, đảm nhận vai trò làm nhóm trưởng, hỗ trợ bạn và được ghi nhận sự tiến bộ dù nhỏ nhất.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Don nhận Chứng nhận Báo cáo viên cấp tỉnh tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Cà Mau năm 2026. (Ảnh: Ðồng chí Võ Văn Lực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau, trao chứng nhận).

Cách tổ chức ấy giúp những học sinh còn rụt rè dần mạnh dạn hơn. Có em trước đây ngại thực hiện động tác trước tập thể, nhưng khi được lựa chọn nhiệm vụ phù hợp và nhận sự động viên từ giáo viên, bạn bè, các em bắt đầu chủ động tham gia, sẵn sàng thử lại khi chưa làm được.

Hiệu quả của cách làm không chỉ thể hiện ở kỹ năng vận động mà còn ở sự thay đổi trong tâm thế học tập. Học sinh hào hứng hơn, chủ động hơn và từng bước hình thành tinh thần kỷ luật, ý thức rèn luyện thể chất cùng sự tự tin trong giao tiếp và sinh hoạt.

“Con rất thích tiết Giáo dục thể chất của cô Don vì cô dạy vui, dễ hiểu và cô luôn động viên chúng con tự tin. Nhờ những giờ học của cô con mạnh dạn và thích tập thể dục hơn”, em Mạc Phước Hào, học sinh Lớp 5A1, chia sẻ.

Em Huỳnh Xuân Mộc (cùng học Lớp 5A1), bày tỏ: “Cô Don dạy hay và gần gũi. Cô thường tổ chức trò chơi, chúng con vừa vận động, vừa vui chơi, học tập cùng các bạn. Khi chúng con làm sai động tác, cô nhẹ nhàng hướng dẫn và động viên, nhờ vậy con luôn tự tin và yêu thích môn Giáo dục thể chất hơn”.

Theo cô Don, giáo viên muốn truyền cảm hứng học tập cho học sinh, trước hết bản thân mỗi người phải không ngừng học tập. Mỗi lớp tập huấn, mỗi chuyên đề, mỗi lần học hỏi từ đồng nghiệp đều trở thành điều bổ ích. Qua đó, tạo được hứng thú và đem đến động lực tích cực trong học tập cho các em.

Học để trưởng thành và lan toả

Tốt nghiệp đại học xuất sắc toàn khoá, qua 10 năm công tác, Nguyễn Thị Tuyết Don không ngừng học tập, đổi mới, sáng tạo và hết mình trong công việc chuyên môn cũng như các phong trào của trường, của ngành.

Ở mỗi vị trí công tác, từ giáo viên, Tổ Phó Tổ Nghệ thuật - Giáo dục thể chất đến giáo viên phụ trách Ðội, cô đều chủ động học hỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích cực tham gia các hoạt động của trường, của ngành.

Nhiều năm liền, cô Don hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Cô được công nhận là Công dân học tập, được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh và đạt giải Khuyến khích về vận dụng "Chiến lược 6C" trong dạy Giáo dục thể chất cấp tiểu học toàn quốc. Cô cũng đạt nhiều thành tích qua các phong trào, hội thi tại địa phương.

Giờ dạy Giáo dục thể chất của cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Don.

Ở góc độ của Hội Khuyến học địa phương, bà Huỳnh Ngọc Diện Em, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ninh Quới, cho biết: “Cô Don là tấm gương đáng biểu dương trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Hội Khuyến học nhìn nhận cô Don không chỉ thông qua kết quả làm được mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, nhiệt huyết của cô đối với học sinh, cũng như sự năng lượng và tinh thần học hỏi, không ngừng trau dồi bản thân”.

Theo bà, những tấm gương như cô Don có ý nghĩa thiết thực đối với phong trào xây dựng xã hội học tập. Khuyến học không chỉ dừng ở việc hỗ trợ vật chất mà quan trọng hơn là khơi dậy tinh thần ham học, ý chí vươn lên và thói quen học tập suốt đời trong mỗi người.

Với cô Don, việc học không tách rời công việc hằng ngày. Học một phương pháp mới để giờ dạy hiệu quả hơn, học cách lắng nghe để hiểu học sinh hơn, học từ đồng nghiệp để hoàn thiện bản thân. Những điều tưởng như nhỏ ấy lại từng bước tạo nên sự thay đổi trong lớp học.

“Với tôi, học tập chỉ thật sự có ý nghĩa khi những điều mình học được tạo ra sự thay đổi. Muốn học sinh có tinh thần tự học thì trước hết bản thân giáo viên phải không ngừng học tập. Tôi tin rằng “Người lớn học tập”, “Học tập suốt đời” không chỉ là học để biết mà là học để thay đổi, học để làm tốt hơn và học để lan toả những giá trị tốt đẹp đến với học sinh và cộng đồng”, cô Nguyễn Thị Tuyết Don chia sẻ.