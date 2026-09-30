Cử tri Đại học Huế kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc về giáo dục đại học

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế tiếp xúc cử tri là cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Huế. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lê Hoài Trung thông tin một số nội dung về tình hình chính trị-xã hội, quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh vai trò của Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đông đảo cử tri Đại học Huế nêu các ý kiến, kiến nghị liên quan cơ chế, chính sách phát triển giáo dục đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và điều kiện học tập, nghiên cứu.

Đại diện Trường đại học Y-Dược kiến nghị sửa đổi Nghị định số 111/2017/NĐ-CP về đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe. Theo kiến nghị, thực tế triển khai còn một số vướng mắc về chi phí đào tạo thực hành, tiêu chuẩn và điều kiện công nhận cơ sở thực hành, tỷ lệ giảng viên cơ hữu làm việc tại cơ sở thực hành và tình trạng quá tải tại các cơ sở thực hành. Nhà trường đề nghị nghiên cứu quy định chi phí đào tạo thực hành thống nhất.

Điều chỉnh tiêu chuẩn cơ sở thực hành phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo thay vì chỉ dựa vào tiêu chí bệnh viện hạng 1. Đồng thời nghiên cứu phân vùng cơ sở thực hành nhằm giảm quá tải và chi phí cho người học.

Đồng chí Hoàng Bùi Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y-Dược Huế phát biểu. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Cũng liên quan đào tạo nhân lực y tế, Trường Đại học Y-Dược kiến nghị cho phép các trường đại học y-dược đã sáp nhập trường cao đẳng y tế trước ngày 1/1/2026 được tiếp tục tuyển sinh trình độ cao đẳng sau ngày 31/12/2028. Kiến nghị này xuất phát từ thực tế sau sáp nhập, nhà trường vẫn có nhu cầu đào tạo nhân lực y tế trình độ cao đẳng.

Trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, cử tri đề nghị nghiên cứu cơ chế để thành phố Huế chủ động đặt hàng, phối hợp với Đại học Huế và các cơ sở giáo dục đại học đào tạo nhân lực theo nhu cầu phát triển, nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh, năng lượng xanh, công nghệ môi trường, tự động hóa và điện-điện tử.

Một số ý kiến cũng tập trung vào điều kiện học tập và đời sống sinh viên. Cử tri đề nghị tăng đầu tư ký túc xá, nhà ở xã hội cho sinh viên, có chính sách học bổng đối với sinh viên tài năng, đồng thời hỗ trợ phát triển nhà trọ an toàn, giá hợp lý quanh các cơ sở giáo dục đại học.

Các ý kiến cũng đề nghị nâng cấp thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm, không gian tự học và hạ tầng Internet, nền tảng học tập số. Đối với đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, cử tri cho rằng việc thu hút và giữ chân nhân lực trình độ cao còn gặp khó khăn do cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện và khu vực ngoài công lập; cơ chế tiền lương, đãi ngộ trong khu vực công lập chưa đủ sức cạnh tranh.

Đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao các ý kiến thiết thực của cử tri, đề nghị các cơ quan chức năng tổng hợp đầy đủ để kiến nghị các cơ quan Trung ương. Đối với những vấn đề còn vướng mắc về thể chế, cơ chế và quy định, đồng chí cho biết sẽ được nghiên cứu, xem xét, giải quyết, đáp ứng các kiến nghị chính đáng của cử tri.