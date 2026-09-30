Học Bác từ trách nhiệm đến nêu gương

Đại úy Nguyễn Minh Luân thi thực hành giảng bài tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Sư đoàn năm 2026.

Nguyễn Minh Luân sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng thuộc xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp. Từ nhỏ, yêu thích màu xanh áo lính nên sau khi tốt nghiệp THPT, Luân xác định "lấy binh làm nghiệp". Năm 2016, Luân trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị trong niềm vui của gia đình.

Thượng tá Huỳnh Hữu Cường, Chính ủy Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) cho biết, ở đồng chí Luân, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện bằng những việc làm gần gũi nhưng thiết thực; tận tụy với nhiệm vụ, nói đi đôi với làm, sâu sát với đoàn viên, làm việc khoa học, lấy sự nêu gương để thuyết phục và lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Tốt nghiệp ra trường và nhận nhiệm vụ là Chính trị viên phó Đại đội, không chỉ năng động trong tổ chức phong trào Đoàn của đơn vị, Luân còn dành nhiều tâm huyết cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tại đơn vị. Anh luôn trăn trở tìm cách chuyển tải những nội dung vốn khô cứng trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và gắn chặt với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Minh Luân (bìa trái), đoạt giải Nhất tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Sư đoàn năm 2026.

Đại úy Luân chia sẻ, trong quá trình chuẩn bị bài, anh chú trọng nghiên cứu đối tượng, lựa chọn nội dung trọng tâm, cách diễn đạt ngắn gọn và tăng cường liên hệ với nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Với những thành tích nổi bật, Đại úy Nguyễn Minh Luân được cấp trên phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2023 và năm 2024; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm: 2023, 2024, 2025; giải Nhất Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Sư đoàn; giải Ba cấp Quân khu năm 2023; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen năm 2024; Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc, được bình chọn là Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2024; đoạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Sư đoàn và giải Ba cấp Quân khu năm 2026 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Từ tháng 8-2023 đến 7-2025, trên cương vị là Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Phòng Chính trị, Sư đoàn 8, đồng chí Luân dành trọn tâm huyết cho nhiệm vụ công tác chuyên môn như: Phụ trách mảng truyền thanh nội bộ, vật tư công tác Đảng, công tác Chính trị; luôn nhiệt tình, tỉ mỉ từng chi tiết và phát huy khả năng tuyên truyền trong mọi hoạt động của đơn vị.

Tháng 8-2025, đồng chí Nguyễn Minh Luân được bổ nhiệm giữ chức Chính trị viên phó Tiểu đoàn, trở lại với vai trò quản quân, đồng chí Luân xây dựng cho mình phong cách làm việc tỉ mỉ, năng nổ; tích cực tham gia hội thi, hội thao cấp Sư đoàn và Quân khu.

Đại úy Nguyễn Minh Luân (bìa phải), đoạt giải Ba tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu năm 2026.

30 tuổi đời, 10 năm tuổi quân, xác định "nói đi đôi với làm gắn với thực hiện nhiệm vụ", đồng chí Luân nhận thấy rằng, sự gương mẫu của người cán bộ phải được thể hiện bằng hành động, kết quả công việc và tinh thần dám chịu trách nhiệm trước tập thể.

Với vai trò là Bí thư Liên chi Đoàn của đơn vị, đồng chí Luân luôn tận tâm với công việc, sẵn sàng nhận khó khăn về mình và đồng hành cùng đoàn viên trong mọi hoạt động. Chính phong cách gần gũi, chân thành và sâu sát ấy giúp anh tạo dựng niềm tin, tập hợp đoàn viên, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và ý thức cống hiến của tuổi trẻ.

Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Chính ủy Sư đoàn 8 (Quân khu 9) nhận xét, đồng chí Luân là một cán bộ được đào tạo cơ bản; dù trên cương vị, chức trách nhiệm vụ gì cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khiêm tốn, tận tụy trong công việc, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Tiêu biểu trong các hoạt động tuyên truyền miệng, nổi bật qua các Hội thi tuyên truyền cấp Sư đoàn, Quân khu và cấp toàn quân, đồng chí Luân đều hoàn thành xuất sắc, được thủ trưởng cấp trên ghi nhận thành tích và đánh giá cao.