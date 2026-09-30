Mỹ Đức (Hà Nội): Hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ từ ma túy, bạo lực học đường

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các trường học trên địa bàn xã Mỹ Đức phối hợp với lực lượng công an triển khai với nhiều nội dung thiết thực, tập trung vào phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và bảo đảm an toàn giao thông.

Học sinh Trường THPT Mỹ Đức A tham gia thực hành mô phỏng kỹ năng lái xe an toàn.

Tại Trường THPT Hợp Thanh, cán bộ Công an xã Mỹ Đức cung cấp cho 30 giáo viên và 1.723 học sinh những kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử; phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ trẻ em, thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy.

Học sinh được hướng dẫn cách nhận diện các nguy cơ liên quan đến ma túy, chủ động phòng tránh và thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Nội dung phòng, chống bạo lực học đường tập trung vào các biểu hiện, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, xung đột trong môi trường học tập và hậu quả đối với người bị bạo lực, người có hành vi bạo lực và môi trường học đường.

Cán bộ Công an xã cũng phổ biến các quy định về an toàn giao thông, trong đó có việc đội mũ bảo hiểm, độ tuổi điều khiển phương tiện và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Học sinh Trường THPT Hợp Thanh tham gia tuyên truyền về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và an toàn giao thông.

Học sinh được hướng dẫn cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn, không sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề, không cổ súy, quay phim hoặc phát tán các vụ việc đánh nhau trên mạng xã hội.

Khi phát hiện bạn bè có nguy cơ bị đe dọa, bắt nạt hoặc lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, học sinh được khuyến nghị chia sẻ với thầy cô, gia đình hoặc người có trách nhiệm để được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Khắc Thuật, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường phối hợp với Công an xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và bảo đảm an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Theo ông, việc giáo dục pháp luật cần được thực hiện thường xuyên, gắn với những tình huống gần với đời sống học sinh để các em có thêm kỹ năng nhận biết rủi ro, xử lý phù hợp và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Trường THPT Mỹ Đức A, nhà trường cũng phối hợp với Tổ Công an trật tự xã Mỹ Đức tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và an toàn giao thông năm học 2026-2027.

Học sinh Trường THPT Mỹ Đức A được nghe phổ biến kiến thức về an toàn giao thông và tham gia thực hành mô phỏng lái xe an toàn.

Chương trình có sự tham gia của 2.119 học sinh cùng cán bộ, giáo viên và 103 nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Tại đây, các em được cung cấp thông tin về cách nhận biết một số loại ma túy mới, ma túy núp bóng thực phẩm và những tác hại đối với lứa tuổi học đường. Các nội dung về bạo lực học đường tập trung vào nguyên nhân, hậu quả và cách xử lý khi xảy ra mâu thuẫn.

Về an toàn giao thông, học sinh được phổ biến các quy định khi tham gia giao thông và ký cam kết chấp hành pháp luật, trong đó có việc không điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi và đội mũ bảo hiểm.

Ông Phạm Văn Điệp, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chương trình hướng tới giúp học sinh nhận diện sớm các nguy cơ, chủ động bảo vệ bản thân, ứng xử phù hợp trước những tình huống phát sinh trong học đường và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Học sinh Trung tâm GDNN-GDTX số 12 Hà Nội, Phân hiệu Trung tâm, được tuyên truyền về phòng, chống ma túy và an toàn giao thông.

Tại Trung tâm GDNN-GDTX số 12 Hà Nội, Phân hiệu Trung tâm, đơn vị phối hợp với Tổ Công an trật tự xã Mỹ Đức tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, các chất kích thích và an toàn giao thông cho học sinh năm học 2026-2027.

Học sinh được phổ biến cách nhận biết một số loại ma túy mới, ma túy núp bóng thực phẩm và những tác hại đối với lứa tuổi học đường.

Về an toàn giao thông, các em được cập nhật quy định khi tham gia giao thông và ký cam kết chấp hành pháp luật, trong đó có việc không điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi và đội mũ bảo hiểm.

Thông qua các chương trình tuyên truyền, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức về ma túy, bạo lực học đường và an toàn giao thông mà còn được hướng dẫn cách nhận diện những nguy cơ có thể gặp trong cuộc sống, bình tĩnh xử lý các tình huống phát sinh và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô hoặc người có trách nhiệm khi cần thiết.