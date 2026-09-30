Trường Đại học Quảng Nam chào đón gần 900 tân sinh viên K26

PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam trao giấy khen cho sinh viên Lê Trần Thùy Trâm, thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Năm học 2026 - 2027, nhà trường tuyển sinh gần 900 sinh viên. Quy mô đào tạo trình độ đại học hiện nay gần 4.500 sinh viên, trong đó hệ chính quy khoảng 3.000 sinh viên.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam chào mừng các tân sinh viên K26 trở thành thành viên của nhà trường.

Đại diện Ban giám hiệu Trường Đại học Quảng Nam trao giấy khen cho các sinh viên đạt thủ khoa ngành. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đồng thời mong rằng, những năm tháng học tập tại trường là hành trình để sinh viên tích lũy tri thức, hình thành năng lực nghề nghiệp và từng bước xác định hướng đi cho bản thân…

Tại chương trình, lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam trao giấy khen cho sinh viên Lê Trần Thùy Trâm, thủ khoa của trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026, cùng các thủ khoa và sinh viên tiêu biểu.

Đại diện Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng tài trợ học bổng 10 triệu đồng cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao nhiều suất học bổng, đồng hành cùng nhà trường hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.