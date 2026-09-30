Thấy gì từ nhóm 'Con ghét bố mẹ' có hàng trăm nghìn thành viên?

Theo ghi nhận của VietNamNet, "Con ghét bố mẹ" là một nhóm công khai trên Facebook và tính đến sáng 30/9, nhóm đã có hơn gần 200.000 thành viên. Con số vẫn tiếp tục tăng lên khi cộng đồng này đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Trong nhóm, nhiều bạn trẻ thể hiện cảm xúc tiêu cực, nỗi thất vọng về bố mẹ khi không được lắng nghe, thấu hiểu. Một số nội dung có ngôn từ khiếm nhã, thể hiện thái độ không coi trọng giá trị gia đình.

Bên cạnh đó, nhóm cũng xuất hiện nhiều bài đăng của phụ huynh, phản bác ý kiến tiêu cực của trẻ, bày tỏ nỗi lo ngại về sự tồn tại của nhóm.

Nhóm công khai "Con ghét bố mẹ" trên mạng xã hội thu hút hàng trăm nghìn thành viên tham gia. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ với VietNamNet, thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), cho rằng đây là vấn đề đáng quan tâm, nhưng cần được nhìn nhận một cách điềm tĩnh, nghiêm túc để có cách ứng xử phù hợp với những suy nghĩ “phi truyền thống” của giới trẻ thời mạng xã hội.

“Là một người làm cha và một nhà giáo, tôi cho rằng đây là nỗi đau của bậc làm cha mẹ nhưng cũng là một tín hiệu để cả trẻ lẫn người lớn cùng nhìn lại mình”, ông Hiếu nói.

Tuy nhiên, theo ông Hiếu, cũng không thể vì một vài câu chuyện trên mạng mà quy kết cả một thế hệ trẻ ích kỷ, vô ơn hay “lệch chuẩn”.

“Tuổi trẻ có quyền có cảm xúc, có quyền bất đồng và có quyền nói ra những điều khiến mình tổn thương. Nhưng quyền được bày tỏ không đồng nghĩa với quyền xúc phạm, phủ định hoặc biến sự tức giận thành một thứ ‘chuẩn mực’ mới trên mạng xã hội", ông Hiếu nói.

Theo ông, đằng sau những lời than trách của con trẻ có thể là sự thiếu đối thoại trong gia đình, hay phản ánh tình trạng cha mẹ áp đặt nhưng ít lắng nghe, kỳ vọng nhiều nhưng chưa biết cách đồng hành, thương con nhưng theo cách con không muốn, không cần. Vì thế, người lớn cũng cần tự hỏi: Mình đã thực sự biết cách làm cha mẹ trong thời đại mới hay chưa?

"Nuôi một đứa trẻ không chỉ là cho ăn, cho học và chu cấp vật chất. Quan trọng hơn là dạy con biết chịu trách nhiệm với lời nói, biết tôn trọng cha mẹ, biết kiểm soát cảm xúc. Đồng thời, cha mẹ cũng phải học cách tôn trọng, lắng nghe và chấp nhận rằng con cái không phải là ‘phiên bản thu nhỏ’ của mình”, ông Hiếu bày tỏ.

Theo ông, muốn trẻ không tìm nơi để than trách cha mẹ, chính phụ huynh cần làm cho ngôi nhà trở thành nơi con muốn trở về và có thể nói thật lòng mình.

Cấm con tham gia không phải cách giải quyết tận gốc

PGS.TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, trước đây từng có những hội nhóm tương tự như "Con ghét cha mẹ" với số lượng thành viên lớn.

“Đây là chỉ báo về sự đứt gãy trong mối quan hệ gia đình, khoảng cách thế hệ ngày càng lớn hơn và trầm trọng hơn. Song, chúng ta không nên trầm trọng hóa hội ‘Con ghét cha mẹ’ bằng việc phán xét ngôn ngữ theo kiểu cách của người lớn. ‘Ghét’ ở đây có thể là lớp ngoài của rất nhiều những cảm xúc phức tạp phía sau. Khi đứa trẻ bước vào giai đoạn vị thành niên, chỉ cần thất vọng, bị từ chối, bất lực, xấu hổ, sợ hãi, hay tức giận vì bố mẹ đã không lắng nghe khi cần, hay vì bố mẹ bận rộn quá, hoặc đạt thành tích mà không được bố mẹ công nhận... đều có thể cảm thấy ‘ghét’. Bản thân các em đang trong giai đoạn hoang mang, sợ hãi, khi cứ tích lũy những cảm xúc tiêu cực có thể dễ bị thu hút bởi những hội nhóm có chiều hướng tiêu cực như vậy”, ông Nam nói.

Theo ông Nam, sự hình thành các hội nhóm kiểu này cho thấy giới trẻ có nhiều thất vọng, bất lực, tực giận, không hài lòng với bố mẹ.

Tuy nhiên, ông cho rằng phụ huynh không nên đồng nhất việc con tham gia hội nhóm này là không còn tin tưởng tình cảm gia đình, tuyệt giao hay không thể nào kết nối lại với gia đình.

“Có những cảm xúc mâu thuẫn. Có những điều con trẻ không đồng ý với bố mẹ, nhưng vẫn có những điều các em kết nối, yêu thương bố mẹ. Một số trẻ cảm thấy ngột ngạt nên tham gia vào đây để tìm sự chia sẻ. Không phải cứ tham gia là các con ghét bố mẹ”, ông Nam nói.

Ông Nam cho rằng một điều đáng chú ý là trong nhóm này, số đông thành viên là người lớn. “Bản thân các bậc phụ huynh cũng muốn nắm bắt tâm tư, hiểu hơn người trẻ để tìm cách kết nối. Thậm chí, người tham gia không chỉ đến từ những gia đình có mối quan hệ mâu thuẫn nghiêm trọng, có bạo lực, lạm dụng... mà gia nhập nhóm chỉ vì tò mò”, ông Nam nói.

Ông cho rằng, qua những nhóm này, cả phụ huynh và con trẻ đều có thể rút ra những bài học. “Các nhóm này phát triển trên mạng xã hội bởi mấu chốt là bố mẹ và con cái không ngồi nói chuyện được với nhau”, ông Nam nói.

Theo ông Nam, việc nhiều người lớn tham gia các nhóm này cũng cho thấy một thực tế: tìm tiếng nói chung giữa phụ huynh và con cái đang là vấn đề. Chính các bố mẹ cũng băn khoăn, lúng túng trong việc kết nối với con.

Quan điểm của ông là, phụ huynh không nhất thiết phải bắt con ngồi nghe những lời giáo huấn về lòng biết ơn để chống lại những luồng tư tưởng từ các nhóm như “Con ghét cha mẹ”. Thay vào đó, điều quan trọng hơn là xây dựng lại sự tương tác, kết nối và giao tiếp trong gia đình, để con trẻ có cơ hội bộc lộ cảm xúc, quan điểm với bố mẹ.

“Nó như một cách thức giải tỏa. Con trẻ phải cảm thấy an toàn, được lắng nghe thì mới dám bộc lộ. Nếu chỉ nhìn nhận những diễn đàn này theo hướng rất tiêu cực, cho rằng phải xóa bỏ hoặc xử phạt cả những người quản trị nhóm thì đó không phải là cách giải quyết tận gốc vấn đề”, ông Nam nói.