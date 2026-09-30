Khánh thành 'Thư viện Ước mơ và Hy vọng KSFC' tại Trường THPT Kim Xuyên
Ngày 30-9, Tổ chức Good Neighbors International (GNI) tại Việt Nam phối hợp với Quỹ Chia sẻ Ước mơ KSFC và Trường THPT Kim Xuyên (xã Hồng Sơn) tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao “Thư viện Ước mơ và Hy vọng KSFC”. Công trình nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trường THPT Kim Xuyên, tỉnh Tuyên Quang” được triển khai trong năm 2026.
Trường THPT Kim Xuyên hiện có hơn 1.500 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm gần 30%. Trước đây, thư viện nhà trường chỉ rộng khoảng 60 m² với 3.000 đầu sách chủ yếu là sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, ghi nhận hơn 2.600 lượt sử dụng trong năm học 2024-2025. Nhằm cải thiện môi trường học tập, nâng cao kỹ năng cho thầy và trò, dự án được triển khai từ tháng 1 đến tháng 12-2026 với tổng kinh phí 108.000 USD, mang lại lợi ích trực tiếp cho 1.500 học sinh và giáo viên nhà trường.
Công trình “Thư viện Ước mơ và Hy vọng KSFC” không chỉ dừng lại ở việc bổ sung sách, nội thất, thiết bị hiện đại mà còn được định hướng xây dựng thành một không gian học tập đa chức năng. Tại đây, đọc sách được gắn liền với trải nghiệm thực tế và định hướng nghề nghiệp. Giáo viên nhà trường cũng được tập huấn bài bản về công tác vận hành thư viện và kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp cho học sinh.
Ngay tại lễ khánh thành, các em học sinh đã trực tiếp tham quan không gian mới và hào hứng tham gia trải nghiệm 4 góc hoạt động chuyên đề gồm: Đọc sách và cảm nhận, Đọc sách và hướng nghiệp, Đọc sách và sáng tạo từ đồ tái chế, Đọc sách và thí nghiệm. Bên cạnh đó, các đại biểu cùng thầy cô và học sinh đã hưởng ứng trồng cây xanh trong khuôn viên thư viện và trao tặng những phần sách ý nghĩa cho nhà trường.
Trước đó, năm 2023, Quỹ Chia sẻ Ước mơ KSFC đã đồng hành hỗ trợ xây dựng thư viện và nhà vệ sinh tại phân hiệu Đông Lợi, Trường THCS Trường Sinh. Việc tiếp tục đầu tư tại Trường THPT Kim Xuyên tiếp tục khẳng định sự đồng hành bền vững của Quỹ cùng ngành giáo dục Tuyên Quang. Về phía đơn vị triển khai, Tổ chức GNI – đơn vị phi chính phủ quốc tế hiện đang hoạt động tại 6 tỉnh, thành phố của Việt Nam – kỳ vọng thư viện sẽ trở thành điểm tựa tri thức lâu dài, giúp học sinh vùng khó khăn thêm tự tin, sẵn sàng hành trang khám phá năng lực bản thân và bước vào tương lai.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202609/khanh-thanh-thu-vien-uoc-mo-va-hy-vong-ksfc-tai-truong-thpt-kim-xuyen-36238c4/