Khánh thành 'Thư viện Ước mơ và Hy vọng KSFC' tại Trường THPT Kim Xuyên

Các đại biểu cắt băng khánh thành thư viện Trường THPT Kim Xuyên.

Trường THPT Kim Xuyên hiện có hơn 1.500 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm gần 30%. Trước đây, thư viện nhà trường chỉ rộng khoảng 60 m² với 3.000 đầu sách chủ yếu là sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, ghi nhận hơn 2.600 lượt sử dụng trong năm học 2024-2025. Nhằm cải thiện môi trường học tập, nâng cao kỹ năng cho thầy và trò, dự án được triển khai từ tháng 1 đến tháng 12-2026 với tổng kinh phí 108.000 USD, mang lại lợi ích trực tiếp cho 1.500 học sinh và giáo viên nhà trường.

Công trình “Thư viện Ước mơ và Hy vọng KSFC” không chỉ dừng lại ở việc bổ sung sách, nội thất, thiết bị hiện đại mà còn được định hướng xây dựng thành một không gian học tập đa chức năng. Tại đây, đọc sách được gắn liền với trải nghiệm thực tế và định hướng nghề nghiệp. Giáo viên nhà trường cũng được tập huấn bài bản về công tác vận hành thư viện và kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp cho học sinh.

Các đại biểu và học sinh tại thư viện mới của Trường THPT Kim Xuyên.

Ngay tại lễ khánh thành, các em học sinh đã trực tiếp tham quan không gian mới và hào hứng tham gia trải nghiệm 4 góc hoạt động chuyên đề gồm: Đọc sách và cảm nhận, Đọc sách và hướng nghiệp, Đọc sách và sáng tạo từ đồ tái chế, Đọc sách và thí nghiệm. Bên cạnh đó, các đại biểu cùng thầy cô và học sinh đã hưởng ứng trồng cây xanh trong khuôn viên thư viện và trao tặng những phần sách ý nghĩa cho nhà trường.

Trước đó, năm 2023, Quỹ Chia sẻ Ước mơ KSFC đã đồng hành hỗ trợ xây dựng thư viện và nhà vệ sinh tại phân hiệu Đông Lợi, Trường THCS Trường Sinh. Việc tiếp tục đầu tư tại Trường THPT Kim Xuyên tiếp tục khẳng định sự đồng hành bền vững của Quỹ cùng ngành giáo dục Tuyên Quang. Về phía đơn vị triển khai, Tổ chức GNI – đơn vị phi chính phủ quốc tế hiện đang hoạt động tại 6 tỉnh, thành phố của Việt Nam – kỳ vọng thư viện sẽ trở thành điểm tựa tri thức lâu dài, giúp học sinh vùng khó khăn thêm tự tin, sẵn sàng hành trang khám phá năng lực bản thân và bước vào tương lai.