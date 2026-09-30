Doanh nghiệp, người sử dụng lao động tham gia xây dựng, thẩm định chương trình, giáo trình

Doanh nghiệp, người sử dụng lao động được tham gia xây dựng và thẩm định chương trình, giáo trình các môn học chung trong giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: CĐN

Ngày 30-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 82/2026/TT-BGDĐT quy định quy trình biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình các môn học chung trong giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư quy định thống nhất quy trình tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đối với 5 môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, gồm: Giáo dục chính trị, ngoại ngữ, năng lực số, pháp luật và giáo dục thể chất.

Cụ thể, đối với môn giáo dục chính trị, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình để thống nhất áp dụng chung.

Đối với 4 môn: Ngoại ngữ, năng lực số, pháp luật và giáo dục thể chất, người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được chủ động tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình để xây dựng chương trình đào tạo các ngành, nghề theo quy định.

Liên quan đến môn ngoại ngữ, Thông tư quy định các ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Đức. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định lựa chọn ngoại ngữ để áp dụng trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng phù hợp với yêu cầu thực tiễn; trong đó ưu tiên lựa chọn tiếng Anh để thực hiện lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Một điểm đáng chú ý của Thông tư là sự tham gia của doanh nghiệp, người sử dụng lao động, chuyên gia, các tổ chức nghề nghiệp trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình, giáo trình các môn học chung.

Theo quy định, Tổ biên soạn chương trình môn học có ít nhất 9 thành viên, gồm đại diện cán bộ quản lý; giáo viên, giảng viên; chuyên gia; đại diện người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực liên quan và đại diện hiệp hội ngành, nghề nếu có. Quá trình xây dựng chương trình cũng phải xuất phát từ thực tiễn.

Đối với giáo trình, việc biên soạn cũng phải dựa trên khảo sát thực tế, nghiên cứu tài liệu chuyên môn, xác định rõ mục tiêu và xây dựng nội dung học tập, câu hỏi ôn tập cho từng chương, bài.

Ở khâu thẩm định, Hội đồng có sự tham gia của đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuyên gia, doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức nghề nghiệp. Trong đó, số thành viên ngoài cơ quan chủ trì chiếm ít nhất một phần ba; thành viên Hội đồng thẩm định không đồng thời là thành viên Tổ biên soạn chương trình, giáo trình được đưa ra thẩm định.

Thông tư quy định, trước ngày 5-9-2027, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tổ chức biên soạn, thẩm định, ban hành hoặc rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình các môn học chung theo thẩm quyền.