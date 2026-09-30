Hội thảo về đổi mới đào tạo Trung cấp lý luận chính trị theo mô hình đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Ninh Bình và kết nối trực tuyến với một số điểm cầu trường chính trị tỉnh, thành phố.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Các đồng chí: PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Ninh Bình đồng chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Hội thảo.

Dự Hội thảo có lãnh đạo, cán bộ, giảng viên một số trường chính trị tỉnh, thành phố; đại diện một số ban, sở, ngành của tỉnh Ninh Bình; các chuyên gia, nhà khoa học.

TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị trình bày đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trước yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các trường chính trị là yêu cầu cấp thiết. Theo đó, cần chuyển mạnh từ mô hình truyền thụ kiến thức một chiều sang mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới, biến không gian lớp học thành không gian huấn luyện cán bộ, bảo đảm người học không chỉ “học để biết” mà còn “học để làm”.

Điểm đặc thù của mô hình là sự kết hợp giữa hai nguồn tri thức. Giảng viên mang đến hệ thống lý luận, phương pháp tư duy khoa học, định hướng chính trị và quy chiếu pháp lý; học viên đưa vào lớp học kinh nghiệm quản lý, dữ liệu địa phương, những vấn đề thực tiễn và tình huống trong thực thi công vụ. Thông qua đối thoại, tranh biện và phản biện, hai nguồn tri thức được kết nối, qua đó hình thành tri thức mới và giá trị mới.

TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm nghẽn trong triển khai mô hình thời gian qua, như thể chế và hướng dẫn chưa đồng bộ; giảng viên còn lúng túng trong phân vai và khái quát hóa lý luận từ thảo luận thực tiễn; tri thức, kinh nghiệm của học viên chưa được mã hóa, tích lũy thành tài sản tri thức chung của nhà trường; công tác kiểm tra, đánh giá còn nặng về kết quả, chưa chuyển mạnh sang đánh giá quá trình.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý và đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ 3 nhóm vấn đề: Làm rõ bản chất và cơ chế vận hành mô hình đồng kiến tạo, giá trị mới; định hình chuẩn năng lực mới, phát triển đội ngũ giảng viên và đổi mới các điều kiện bảo đảm; hoàn thiện thể chế, mở rộng không gian đồng kiến tạo thành hệ sinh thái tri thức phục vụ quản trị địa phương.

TS. Nguyễn Thành Lương, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá phát biểu tham luận.

TS. Tạ Hoàng Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Ninh Bình phát biểu tham luận.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều ý kiến tâm huyết, xoay quanh định hướng đổi mới mô hình đào tạo theo triết lý “đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới”.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ phương pháp truyền thụ thụ động sang tăng cường tương tác chủ động giữa giảng viên và học viên, lấy người học làm trung tâm, đồng thời phát huy tối đa kinh nghiệm thực tiễn phong phú của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để chuyển hóa lý luận thành năng lực hành động trong thực tiễn.

Đồng thời, đề cập giải pháp nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trước, trong và sau quá trình đào tạo; cơ chế phối hợp giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cấp ủy địa phương, trường chính trị và các cơ quan liên quan trong triển khai mô hình; việc đổi mới kiểm tra, đánh giá học viên theo hướng phát triển năng lực và đồng kiến tạo giá trị.

Cùng với đó, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát huy vốn thực tiễn của học viên gắn với vai trò định hướng, chuẩn hóa tri thức của giảng viên; xử lý những quan điểm khác biệt trong quá trình trao đổi, thảo luận; xây dựng môi trường học tập dân chủ, tương tác, tôn trọng sự khác biệt nhưng bảo đảm yêu cầu về tính khoa học, chính xác và định hướng của chương trình đào tạo.

Đáng chú ý, đại biểu đã đề cập đến giải pháp ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ đồng kiến tạo tri thức như: xây dựng kho học liệu, ngân hàng tình huống, giáo án số…

Các tham luận và ý kiến thảo luận tại Hội thảo đã cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn giá trị, góp phần hoàn thiện thể chế, quy trình chuyên môn đối với công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị trong toàn hệ thống trường chính trị tỉnh, thành phố.

PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự phối hợp của Vụ Các trường chính trị với Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Ninh Bình, góp phần hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra trong Hội thảo.

Từ các tham luận, ý kiến trao đổi, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, đổi mới mô hình giảng viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị không dừng ở đổi mới phương pháp giảng dạy, mà phải tạo chuyển biến thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo. Đổi mới mô hình đào tạo đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của đội ngũ quản lý, giảng viên, học viên và các cơ quan liên quan; đồng thời chuyển từ tích lũy tri thức trong từng lớp học sang quản trị, chia sẻ tri thức trong toàn hệ thống.

Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến tham luận, thảo luận, tiếp tục hoàn thiện kết quả nghiên cứu theo hướng ứng dụng, trong đó chú trọng hoàn thiện các hướng dẫn, quy chế liên quan và thử nghiệm một số mô hình về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá. Kết quả đổi mới cần được thể hiện bằng sự chuyển biến về năng lực của người học: biết nhìn nhận vấn đề đầy đủ hơn, vận dụng lý luận đúng hơn, phân tích có căn cứ, lựa chọn phương án phù hợp và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.