Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đề nghị địa phương hỗ trợ giáo viên mầm non sau sáp nhập

Bà Nguyễn Thị Quý Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòn Đất (tỉnh An Giang) cho biết, trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Hòn Đất và Trường Mầm non Nam Thái Sơn.

Năm học 2026-2027, trường có một trường chính, một phân hiệu và hai điểm trường, với 25 nhóm, lớp và 709 trẻ. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 64 người, gồm 3 cán bộ quản lý, 54 giáo viên, 3 viên chức hỗ trợ và 6 lao động hợp đồng.

Sau sáp nhập, hoạt động quản lý, chuyên môn, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ cơ bản ổn định. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99,7%. Công tác chuyên môn từng bước được thống nhất, tạo điều kiện hỗ trợ giáo viên và duy trì chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Tuy nhiên, quy mô trường lớn, nhiều cơ sở và địa bàn rộng cũng đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức chuyên môn.

Khoảng cách giữa các cơ sở ảnh hưởng đến việc điều tiết đội ngũ, hỗ trợ chuyên môn và quản lý thường xuyên. Nhà trường cũng phải tiếp tục hoàn thiện phương thức phối hợp, tổ chức sinh hoạt chuyên môn sau sáp nhập.

Cơ sở vật chất giữa các cơ sở chưa đồng đều. Một số nơi còn thiếu phòng chức năng, một số hạng mục cần sửa chữa, bổ sung. Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cũng cần tiếp tục được rà soát, thay thế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Giang Thành. Ảnh: MOET

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị nhà trường tiếp tục nghiên cứu giải pháp phù hợp với mô hình hoạt động sau sáp nhập; rà soát quy chế làm việc, phân công, phân cấp theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm giữa hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.

Theo Thứ trưởng, cùng với việc kiện toàn bộ máy, địa phương cần nghiên cứu, thống nhất quy định về ký số, sử dụng hồ sơ điện tử và quy trình xử lý công việc từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường.

Việc này nhằm từng bước giảm hồ sơ, giấy tờ không cần thiết, tạo thuận lợi cho cán bộ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đối với nhà trường, Thứ trưởng đề nghị Ban Giám hiệu tăng cường hỗ trợ chuyên môn, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa phân hiệu và các điểm trường, tạo cơ hội để trẻ được tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn.

Nhà trường cần rà soát, điều tiết, phân bổ trang thiết bị phù hợp, ưu tiên những cơ sở còn thiếu; đồng thời tăng cường sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, giao lưu với các cơ sở giáo dục để chia sẻ kinh nghiệm.

Trong đó, cần chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, an toàn phải được đặt lên hàng đầu và xuyên suốt trong mọi hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

“Nhà trường cần thường xuyên rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn, từ nguồn thực phẩm đầu vào, nước uống đến cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi và khu vui chơi của trẻ, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố”, Thứ trưởng lưu ý.

Cùng với đó, nhà trường cần xây dựng quy chế phối hợp, tạo môi trường để trẻ được chăm sóc, yêu thương và phát triển toàn diện; đồng thời quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ giáo viên, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, gắn bó với nghề.

Đối với Sở GD&ĐT và chính quyền địa phương, Thứ trưởng đề nghị quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.

Địa phương cũng cần xây dựng kế hoạch bài bản, phù hợp với lộ trình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, qua đó tạo điều kiện để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị tỉnh và chính quyền cơ sở quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên mầm non, giúp giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Đây cũng được xem là một trong những điều kiện quan trọng để các trường mầm non ổn định đội ngũ sau quá trình sắp xếp, sáp nhập và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.