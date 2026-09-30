Lào Cai phấn đấu tỷ lệ người dân đọc sách thường xuyên đạt 80%

Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030, mức đọc bình quân của người dân đạt 5 - 6 bản/người/năm; tỷ lệ người dân đọc sách thường xuyên đạt 80%; hướng tới phát triển văn hóa đọc toàn diện, bền vững, gắn với xây dựng xã hội học tập.

Học sinh duy trì thói quen đọc sách, mở rộng kiến thức.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh tiếp tục triển khai các đề án, chương trình, chỉ thị về phát triển văn hóa đọc; định kỳ hằng năm tổ chức khảo sát, đánh giá. Trong đó, chú trọng phát triển văn hóa đọc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) được tổ chức hằng năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Xe thư viện lưu động của Thư viện tỉnh đưa sách đến phục vụ học sinh tại các trường học.

Ngành giáo dục và đào tạo được giao chủ trì tổ chức đưa tiết đọc sách trong trường học, các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về sách và văn hóa đọc theo kế hoạch hằng năm.

Tỉnh cũng hướng tới việc tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là đồng bào khu vực miền núi, dân tộc thiểu số và biên giới được tiếp cận tri thức bình đẳng. Cùng với đó, tỉnh khuyến khích xây dựng, phát triển tủ sách, thư viện và không gian đọc cộng đồng.

Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2045, mức đọc bình quân của người dân đạt 8 - 10 bản/người/năm; Thư viện tỉnh đạt chuẩn thư viện thông minh.