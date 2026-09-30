Người thầy thuốc quân y tận tâm với hành trình hồi phục

Hơn hai thập kỷ gắn bó với chuyên ngành phục hồi chức năng (PHCN), cô lựa chọn khẳng định mình bằng hiệu quả điều trị, tinh thần đổi mới chuyên môn và trách nhiệm của một người thầy thuốc quân y.

Theo sát từng bước hồi phục

Mỗi sáng thứ tư hàng tuần tại Khoa PHCN, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bắt đầu bằng buổi giao ban chuyên môn đầu ngày. Từng trường hợp người bệnh được cập nhật diễn biến, đánh giá chức năng và thống nhất phương án điều trị. Trên cương vị Chủ nhiệm khoa, Thượng tá, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi luôn yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ, kỹ thuật viên để bảo đảm hiệu quả phục hồi cho người bệnh.

Sau giao ban, cô trực tiếp đi từng phòng điều trị, dừng lại hỏi người bệnh những câu ngắn gọn: “Hôm nay cánh tay chị nâng lên thế nào?”, “Bài tập về nhà bác có duy trì đều không?”, “Bà thử tập thêm một chút nhé!”. Chỉ sau khi nắm được những thay đổi dù nhỏ trong quá trình tập luyện, cô mới trao đổi với bác sĩ, kỹ thuật viên để điều chỉnh chương trình phục hồi phù hợp. Với cô, những chuyển biến dù rất nhỏ trong quá trình tập luyện cũng là căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả điều trị và lựa chọn phương pháp phù hợp cho từng người bệnh.

Thượng tá, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi cùng kỹ thuật viên theo dõi sát sao, hướng dẫn người bệnh tập luyện phục hồi chức năng trên các hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Đối với Thượng tá, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi, phục hồi chức năng không phải là công việc có thể vội vàng. Mỗi chỉ định đều cần được theo dõi, đánh giá và điều chỉnh theo diễn biến thực tế của người bệnh. Chính vì vậy, cô luôn yêu cầu cán bộ, nhân viên trong khoa thực hiện đầy đủ quy trình chuyên môn, từ đánh giá chức năng ban đầu, xây dựng chương trình tập luyện đến theo dõi kết quả sau từng buổi điều trị.

Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 2004, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Chi được phân công công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Từ giảng đường y khoa bước vào môi trường quân đội chính quy, chị sớm làm quen với nền nếp, kỷ luật và yêu cầu cao về chuyên môn của một bệnh viện tuyến cuối toàn quân. Chính môi trường ấy đã rèn luyện tác phong làm việc cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật của người thầy thuốc quân y. Hơn 20 năm gắn bó với chuyên ngành phục hồi chức năng, từ một bác sĩ điều trị đến Chủ nhiệm khoa, chị luôn tâm niệm người thầy thuốc quân y không chỉ chữa bệnh mà còn đồng hành cùng người bệnh trên hành trình lấy lại khả năng vận động và trở về với cuộc sống bình thường.

Là bệnh viện tuyến cuối của quân đội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận điều trị cho cả quân nhân và nhân dân. Trong quá trình công tác, cô có cơ hội chăm sóc nhiều cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh và người dân. Mỗi trường hợp là một câu chuyện riêng, nhưng đều giúp cô thêm thấu hiểu trách nhiệm của người thầy thuốc quân y trong thời bình.

Là một người bệnh gắn bó nhiều năm với khoa, Thiếu tướng Phan Khắc Hải - nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, đánh giá cao sự nghiêm túc trong chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ, đặc biệt là Thượng tá, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi. Theo ông, mỗi lần thăm khám, cô đều theo dõi sát diễn biến bệnh, giải thích rõ mục tiêu của từng giai đoạn điều trị và động viên người bệnh kiên trì tập luyện để đạt kết quả tốt nhất.

Những lời nhận xét ấy cũng phần nào phản ánh phong cách làm việc mà Thượng tá, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi duy trì trong nhiều năm công tác: Lấy kỷ luật chuyên môn làm nền tảng, lấy sự hồi phục của người bệnh làm thước đo cho nỗ lực của người thầy thuốc quân y.

Giữ lửa chuyên môn, rèn luyện đội ngũ thầy thuốc quân y

Trên cương vị Chủ nhiệm Khoa Phục hồi chức năng, Thượng tá, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng. Với cô, người thầy thuốc quân y không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có tác phong chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi trực tiếp chủ trì và điều hành một buổi giao ban chuyên môn tại Khoa Phục hồi chức năng.

Trong công tác quản lý, cô chú trọng xây dựng môi trường làm việc nghiêm túc, khoa học, đề cao sự phối hợp giữa các vị trí trong khoa. Tại các buổi giao ban, sinh hoạt chuyên môn, từng ca bệnh đều được đưa ra phân tích, trao đổi để thống nhất phương án điều trị. Theo cô, mỗi bác sĩ, kỹ thuật viên muốn trưởng thành phải được thử sức trong thực tiễn, được trao đổi, phản biện và rút kinh nghiệm từ từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh việc rèn luyện chuyên môn, cô cũng luôn nhắc cán bộ, nhân viên trong khoa phải tận tâm với mọi người bệnh, đặc biệt là thương binh, bệnh binh và cựu chiến binh. “Sự tận tình trong từng lần thăm khám, mỗi buổi tập phục hồi không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là cách người thầy thuốc quân y hôm nay tri ân những người đã cống hiến vì Tổ quốc”, Thượng tá, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi chia sẻ.

Cùng với xây dựng đội ngũ, cô cùng tập thể khoa chú trọng nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng điều trị. Dưới sự chỉ đạo của cô, Khoa PHCN từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật và khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện đại như hệ thống robot hỗ trợ tập vận động, laser công suất cao, sóng xung kích và các thiết bị đánh giá chức năng chuyên sâu.

Tập thể y, bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng cùng các cán bộ, nhân viên cũ của khoa gặp mặt và chụp ảnh lưu niệm trong không khí ấm áp dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trong thư gửi tập thể cán bộ, nhân viên Khoa Phục hồi chức năng nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập khoa, đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, ghi nhận sự trưởng thành của đơn vị, sự lớn mạnh của đội ngũ thầy thuốc quân y và những nỗ lực trong làm chủ nhiều phương tiện, kỹ thuật điều trị hiện đại. Đồng chí đánh giá cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm của tập thể khoa, từ người Chủ nhiệm khoa đến từng cán bộ, nhân viên luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Với những đóng góp trong công tác khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị, Thượng tá, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vào các năm 2024 và 2026.

Với Thượng tá, TS, BS Nguyễn Thị Phương Chi, giá trị của một khoa chuyên môn không chỉ được đo bằng những kỹ thuật mới hay trang thiết bị hiện đại, mà còn ở một đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên vững chuyên môn, giàu y đức và luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm. Đó cũng là cách chị cùng tập thể Khoa Phục hồi chức năng tiếp nối truyền thống của người thầy thuốc quân y trong thời bình.