'Hoan, Diễn do tồn...'

Chuyện cũ Cối Kê là dù chỉ còn vài nghìn quân song Việt Vương Câu Tiễn vẫn kiên cường đánh bại quân Ngô. Chuyện tình thế lúc này của vua tôi nhà Trần là ngoài số quân binh chủ lực vẫn còn dù đã chịu thiệt hại khi dồn sức chặn địch ở trận Vạn Kiếp thì số binh lực vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh lại nguyên vẹn, khá dồi dào.

Hai câu thơ của Đức vua Trần Nhân Tông không chỉ là lời hiệu triệu quyết tâm mà còn là niềm tin thực lực của quân dân nhà Trần trong kế sách "cử quốc nghênh địch"-đưa cả nước đánh giặc. Thực tế chiến cuộc năm 1285 đã biến chuyển mạnh mẽ, sau các trận nhỏ diễn ra, quân Trần đã tổ chức các trận đánh lớn ở Hàm Tử, Chương Dương để rồi giặc Nguyên-Mông phải rút quân và chịu trận tan tác ở Vạn Kiếp (năm 1285).

Nhắc lại bài học lịch sử để xin phép có chút liên tưởng đến tình thế của đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung ở thời đoạn hiện tại. Sau những chiến thắng rực rỡ và thất bại khó tránh trong các năm 2025, 2026, công chúng bóng đá nước nhà đều thấy rõ sự chững lại, giảm phong độ và đặc biệt là sự quá tải, chấn thương của hàng loạt tuyển thủ. Nỗi âu lo hiện lên trước chiến dịch lớn phía trước là vòng chung kết Asian Cup 2027. Xa hơn là tương lai hậu thế hệ vàng. Nhưng âu lo không phải là bóng tối ngập tràn bởi từ nhiều góc độ những tia sáng đã ló rạng. Từng ngày một, từng người một, những tinh binh dạng “Cối Kê” đang phục hồi thể trạng. Thành Chung, Việt Anh, Xuân Mạnh, Lê Giang Patrik, Quang Hải, Quang Vinh... đã vào sân. Hoàng Đức, Tiến Linh đã ghi được bàn thắng.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mừng bàn thắng trong trận gặp Philippines tại bảng B, Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026, ngày 26-9. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Đây là những tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, đội tuyển hiện tại cần nhiều hơn thế bởi số cựu binh lâu nay đóng vai trụ cột tuổi đã cao; bởi các ngoại binh nhập tịch không còn trẻ lại chưa hứa hẹn trở lại sung sức sau chấn thương. Điểm nghẽn tuổi tác, thể lực, phong độ đã phơi bày ở FIFA ASEAN Cup vừa qua. Nhìn vào lớp kế cận, nhiều yếu tố không hẳn tươi sáng. Thật tiếc là giải đấu khu vực dán nhãn FIFA diễn ra gần đồng thời sát với lứa đội U.23 tham dự Đại hội thể thao châu Á 2026 mà lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thay vì cử lứa U.21 như dự tính ban đầu, đã để lứa U.23 chơi giải đấu đúng tuổi. Có những lăn tăn ở đây, nếu mục tiêu chơi được tại giải xem như đạt được khi đội U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng nhưng thúc đẩy sự tiến bộ thì không rõ. Trong khi đó, cũng vì kỳ vọng thành tích mà đội tuyển quốc gia không có chiều sâu lực lượng, lại quá tải, chịu thua liểng xiểng trước Thái Lan rồi Malaysia. Mặt khác, một cơ hội thử nghiệm cài cắm cầu thủ U.23 vào đội hình tuyển không đáng kể ngoài trường hợp của Đình Bắc và Nhật Minh.

Chuyện đã qua để lại gì? Nhiều cầu thủ trẻ như Ngọc Mỹ, Quốc Việt, Lê Văn Thuận, Thanh Nhàn chưa có dịp vào sân, do vậy hy vọng tiếp sức trẻ vẫn dừng lại ở hy vọng. Có điều đáng mừng là diễn biến của V-League cho thấy niềm hy vọng ấy đang được nuôi dưỡng trong các câu lạc bộ, đặc biệt là ở vùng Hoan, Diễn và xứ Thanh, Ninh Bình. Sau vòng 3 V-League 2026-2027, chính dàn quân trẻ chơi hứng khởi, tự tin đã giúp Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng vị trí 3, 4, 5 trên bảng xếp hạng. Những cái tên Lê Nguyên Hoàng, Vương Văn Huy, Nguyễn Quang Vinh, Trần Nam Hải... tiếp đà trưởng thành ở Nghệ An. Ở đây lại có chàng trai Việt kiều 19 tuổi Abdel-Amine Trần Đức Vinh đang gây sốt như một hiện tượng... Ở xứ Thanh, những cái tên mới như Trần Ngọc Quý, Đại Nghĩa, Lê Bá Nam, Đức Tùng... cũng bắt đầu được chú ý.

Tất nhiên ở các câu lạc bộ khác cũng có những cầu thủ trẻ hứa hẹn. Xét đường dài, lớp trẻ này chính là những người gánh vác tương lai. Trước mắt, đội hình đá giao hữu, thử nghiệm với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan vào tháng 11 tới hy vọng sẽ có thêm người trẻ.