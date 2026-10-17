80 vận động viên tham gia giải Giải bóng đá 3 - 2 lần thứ hai năm 2026

Các đại biểu dự khai mạc giải

Các đại biểu dự khai mạc giải

Tham gia giải có 80 vận động viên thuộc 4 đội bóng gồm: Câu lạc bộ 3 - 2; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc giải

Đại diện Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng

Trận thi đấu giữa đội CLB 3 - 2 và đội Sở Nông nghiệp và Môi trường

Trận thi đấu giữa đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đội Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên

Sau một buổi sáng diễn ra 4 trận đấu, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Phong cách cho các đội tham gia giải. Đồng thời, trao giải chuyên đề cho các cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất giải. Trong đó, đội Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên xuất sắc đoạt giải Nhất.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải chuyên đề cho các cầu thủ, thủ môn xuất sắc

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho đội CLB 3 - 2

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Ba cho đội Sở Nông nghiệp và Môi trường

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Phong cách cho đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Giải được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2026), 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2026) và 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2026). Qua đó, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.