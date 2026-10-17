80 vận động viên tham gia giải Giải bóng đá 3 - 2 lần thứ hai năm 2026
Sáng 17/10, tại sân bóng đá T2 (phường Lương Văn Tri), Câu lạc bộ bóng đá các cơ quan Đảng tỉnh 3 - 2 (CLB 3 - 2) tổ chức Giải bóng đá 3 - 2 lần thứ hai năm 2026. Dự giải có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Tham gia giải có 80 vận động viên thuộc 4 đội bóng gồm: Câu lạc bộ 3 - 2; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.
Sau một buổi sáng diễn ra 4 trận đấu, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Phong cách cho các đội tham gia giải. Đồng thời, trao giải chuyên đề cho các cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất giải. Trong đó, đội Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên xuất sắc đoạt giải Nhất.
Giải được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2026), 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2026) và 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2026). Qua đó, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/80-van-dong-vien-tham-gia-giai-giai-bong-da-3-2-lan-thu-hai-nam-2026-5106780.html