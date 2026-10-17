Tình thế đảo ngược với Isco

Isco giúp Betis bay cao ở vị trí thứ 3 La Liga.

Isco là một trong những cầu thủ sở hữu kỹ thuật tốt nhất bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những năm tháng cuối tại Real Madrid không diễn ra như kỳ vọng. Sự cạnh tranh khốc liệt, phong độ thiếu ổn định và vấn đề thể lực khiến anh dần đánh mất vị thế. Khi gia nhập Real Betis theo dạng tự do vào hè 2023, không nhiều người tin tiền vệ này có thể tìm lại ánh hào quang.

Thực tế còn khắc nghiệt hơn. Isco liên tiếp gặp vấn đề nghiêm trọng về thể lực, với hai lần gãy xương mác trong năm 2024 và 2025, trước khi vật lộn với chấn thương mắt cá. Mùa trước, anh chỉ có 8 lần ra sân tại La Liga. Ở thời điểm ấy, Isco được cho là khó có thể trở lại thi đấu thường xuyên.

Nhưng Isco đang khiến những hoài nghi dần biến mất. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong màn hồi sinh của Isco là HLV Manuel Pellegrini. Hai người từng làm việc cùng nhau tại Malaga và cuộc tái hợp ở Betis giúp Isco tìm lại môi trường phù hợp. Anh được trao niềm tin và có không gian thể hiện khả năng sáng tạo.

Hiện tại, Isco không chỉ tổ chức lối chơi mà còn giữ vai trò thủ lĩnh tinh thần. Anh dẫn đầu Betis về việc tạo ra số tình huống tấn công nguy hiểm mỗi trận tại La Liga, với trung bình 4,68 lần. Con số phản ánh tầm ảnh hưởng của một cầu thủ có khả năng mang tới khác biệt bằng nhãn quan, kỹ thuật và sự điềm tĩnh.

Isco chơi rất hay trong màu áo Betis.

Trong chiến thắng 5-2 trước Osasuna hôm 11/10, Isco lập cú đúp và trở thành trung tâm trong những đợt lên bóng nguy hiểm. Đến cuộc chạm trán Porto tại Champions League 4 ngày sau, anh tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền, giúp Betis thắng 3-2. Màn trình diễn xuất sắc mang về cho Isco danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Sự hồi sinh của Isco đến đúng thời điểm Betis đạt phong độ cao. Đội bóng của Pellegrini giành 19 điểm sau 8 vòng La Liga, cân bằng thành tích khởi đầu tốt nhất lịch sử CLB, đồng thời thắng cả hai trận đầu tiên tại Champions League.

Gặp Barcelona ở vòng 9 La Liga đêm 17/10, Isco sẽ là nhân tố đặc biệt quan trọng. Khả năng giữ bóng, thoát pressing và tung ra những đường chuyền xuyên tuyến của anh có thể tạo ra khác biệt trước đối thủ đang thống trị giải đấu bằng sức mạnh tấn công.

Sau quãng thời gian dài sống trong nỗi ám ảnh chấn thương, Isco hiểu giá trị của từng buổi tập và mỗi phút thi đấu. Anh không còn xem bóng đá là điều hiển nhiên, mà trân trọng từng cơ hội được ra sân.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, tiền vệ từng bị xem là hết thời hoàn toàn có thể biến cuộc đối đầu với Barcelona thành sân khấu cho màn khẳng định đẳng cấp.