Bayern đại chiến Leipzig, Man City hướng tới trận thắng thứ bảy

Man City hướng tới trận thắng thứ bảy liên tiếp. (Ảnh: MCFC)

Tại vòng 7 Ngoại hạng Anh, Manchester City tiếp Ipswich Town lúc 21 giờ. Đội chủ sân Etihad đang toàn thắng cả sáu vòng đầu và đứng trước cơ hội có lần đầu thắng bảy trận mở màn một mùa giải vô địch quốc gia kể từ mùa 1897-1898.

Cùng khung giờ, Liverpool làm khách Brentford với mục tiêu tìm lại chiến thắng sau thất bại 0-3 trước Manchester City ở vòng trước. Chelsea thi đấu sớm nhất trong ngày khi làm khách Everton lúc 18 giờ 30 phút, còn Newcastle United tiếp Aston Villa lúc 23 giờ 30 phút.

Tâm điểm vòng 6 Bundesliga diễn ra lúc 23 giờ 30 phút, khi Bayern Munich tiếp RB Leipzig tại Allianz Arena. Bayern vừa trải qua hai trận hòa liên tiếp trước Augsburg tại Bundesliga và Viking ở Champions League, trong khi Leipzig bước vào cuộc đối đầu với phong độ tích cực.

Tại vòng 9 La Liga, Barcelona làm khách Real Betis lúc 23 giờ 30 phút. Đây là thử thách đáng chú ý với đội đầu bảng khi Betis đang có khởi đầu tốt và thuộc nhóm dẫn đầu. Atletico Madrid thi đấu lúc 19 giờ trên sân Espanyol, trong khi Valencia tiếp Athletic Bilbao lúc 2 giờ rạng sáng 18/10.

Serie A vòng 7 chứng kiến Inter Milan làm khách Bologna lúc 23 giờ. Đội bóng áo xanh-đen đang dẫn đầu bảng nhưng Dall'Ara là địa điểm không dễ dàng, khi Inter chỉ thắng một trong năm chuyến làm khách gần nhất tại đây ở Serie A.

Ở Ligue 1 vòng 7, Paris Saint-Germain làm khách Strasbourg lúc 22 giờ 15 phút. Lille tiếp Brest, trong khi Troyes gặp Lens ở hai trận đấu diễn ra rạng sáng 18/10.